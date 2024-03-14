14 марта 2024

Как принять участие в викторине «Достижения Югры» и что в ней разыгрывают. Фото

Жители ХМАО могут выиграть в викторине «Достижения Югры» квартиры и машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО могут выиграть в викторине «Достижения Югры» квартиры и машины Фото:

В ХМАО во время президентских выборов-2024 проходит викторина «Достижения Югры». В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов.

Чтобы принять участие в викторине жителям ХМАО нужно ответить на 3 вопроса и заполнить свои контактные данные на сайте «Достижения Югры». На указанный телефон придет СМС, в котором будет указан персональный 26-ти значный код. Его нужно показать контролеру на избирательном участке. За участие в викторине между югорчанами разыгрывают 1 миллион подарков. Среди которых может оказаться машина, квартира, электронные сертификаты в спортивные клубы или на покупки в маркетплейсах. Также любой участник может забрать значок с символикой округа.

В первый день выборов президента РФ 15 марта жительница поселка Барсово Сургутского района выиграла квартиру. А сотрудница полиции из Междуреченского стала обладательницей автомобиля.

Чтобы получить подарок за участие в викторине «Достижения Югры», нужно показать 26-ти значный код контролеру на избирательном участке
Чтобы получить подарок за участие в викторине «Достижения Югры», нужно показать 26-ти значный код контролеру на избирательном участке
Фото:

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В ХМАО во время президентских выборов-2024 проходит викторина «Достижения Югры». В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Чтобы принять участие в викторине жителям ХМАО нужно ответить на 3 вопроса и заполнить свои контактные данные на сайте «Достижения Югры». На указанный телефон придет СМС, в котором будет указан персональный 26-ти значный код. Его нужно показать контролеру на избирательном участке. За участие в викторине между югорчанами разыгрывают 1 миллион подарков. Среди которых может оказаться машина, квартира, электронные сертификаты в спортивные клубы или на покупки в маркетплейсах. Также любой участник может забрать значок с символикой округа. В первый день выборов президента РФ 15 марта жительница поселка Барсово Сургутского района выиграла квартиру. А сотрудница полиции из Междуреченского стала обладательницей автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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