Как принять участие в викторине «Достижения Югры» и что в ней разыгрывают. Фото

Жители ХМАО могут выиграть в викторине «Достижения Югры» квартиры и машины

15 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО могут выиграть в викторине «Достижения Югры» квартиры и машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) В ХМАО во время президентских выборов-2024 проходит викторина «Достижения Югры». В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов.



Чтобы принять участие в викторине жителям ХМАО нужно ответить на 3 вопроса и заполнить свои контактные данные на сайте «Достижения Югры». На указанный телефон придет СМС, в котором будет указан персональный 26-ти значный код. Его нужно показать контролеру на избирательном участке. За участие в викторине между югорчанами разыгрывают 1 миллион подарков. Среди которых может оказаться машина, квартира, электронные сертификаты в спортивные клубы или на покупки в маркетплейсах. Также любой участник может забрать значок с символикой округа.



В первый день выборов президента РФ 15 марта жительница поселка Барсово Сургутского района выиграла квартиру. А сотрудница полиции из Междуреченского стала обладательницей автомобиля. Чтобы получить подарок за участие в викторине «Достижения Югры», нужно показать 26-ти значный код контролеру на избирательном участке Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО во время президентских выборов-2024 проходит викторина «Достижения Югры». В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Чтобы принять участие в викторине жителям ХМАО нужно ответить на 3 вопроса и заполнить свои контактные данные на сайте «Достижения Югры». На указанный телефон придет СМС, в котором будет указан персональный 26-ти значный код. Его нужно показать контролеру на избирательном участке. За участие в викторине между югорчанами разыгрывают 1 миллион подарков. Среди которых может оказаться машина, квартира, электронные сертификаты в спортивные клубы или на покупки в маркетплейсах. Также любой участник может забрать значок с символикой округа. В первый день выборов президента РФ 15 марта жительница поселка Барсово Сургутского района выиграла квартиру. А сотрудница полиции из Междуреченского стала обладательницей автомобиля.