Жительница ХМАО выиграла квартиру в викторине

Жительница Сургутского района выиграла квартиру в викторине в первый день выборов президента РФ
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Жительница поселка Барсово Сургутского района ХМАО выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Юлия Пермякова пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей, и не поверила своей удаче.
«Большое спасибо, если это правда! Для меня это неожиданно, эмоции не передать словами: радость волнение, но пока не верится», — рассказала победительница.
У женщины нет своего жилья, она живет в деревянном доме. В ХМАО приехала в 1982 году, вырастила троих детей. Дети уже взрослые, один из сыновей сейчас проживает с матерью.
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