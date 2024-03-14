14 марта 2024

Жительница ХМАО выиграла квартиру в викторине

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Жительница Сургутского района выиграла квартиру в викторине в первый день выборов президента РФ Фото:
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Жительница поселка Барсово Сургутского района ХМАО выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Юлия Пермякова пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей, и не поверила своей удаче.

«Большое спасибо, если это правда! Для меня это неожиданно, эмоции не передать словами: радость волнение, но пока не верится», — рассказала победительница.

У женщины нет своего жилья, она живет в деревянном доме. В ХМАО приехала в 1982 году, вырастила троих детей. Дети уже взрослые, один из сыновей сейчас проживает с матерью.

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Жительница поселка Барсово Сургутского района ХМАО выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Юлия Пермякова пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей, и не поверила своей удаче. «Большое спасибо, если это правда! Для меня это неожиданно, эмоции не передать словами: радость волнение, но пока не верится», — рассказала победительница. У женщины нет своего жилья, она живет в деревянном доме. В ХМАО приехала в 1982 году, вырастила троих детей. Дети уже взрослые, один из сыновей сейчас проживает с матерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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