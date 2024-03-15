Правительство начало избавляться от западной зависимости

Правительство РФ утвердило новую стратегию развития ТЭК
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, новатэк, завод
Правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации ТЭК России Фото:

Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство по поручению президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале правительства России.

Среди приоритетов этого направления выделяют: цифровую трансформацию ТЭК на основе российских информационно-коммуникационных технологий, включая отечественные технологии; создание единой отраслевой технической политики в сфере информационно-коммуникационных технологий. В том числе речь идет о развитии единых подходов к построению компонентов архитектуры информационных систем, введении единых стандартов обмена информацией между представителями отраслей и автоматизации процессов их взаимодействия с органами государственной власти.

Цель стратегии — достижение высокого уровня цифровой зрелости участников отрасли. В частности, подразумевается ускоренный переход ТЭК России на новый технологический и управленческий уровень, создание условий для развития отрасли.

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Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе кабмина. «Правительство по поручению президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале правительства России. Среди приоритетов этого направления выделяют: цифровую трансформацию ТЭК на основе российских информационно-коммуникационных технологий, включая отечественные технологии; создание единой отраслевой технической политики в сфере информационно-коммуникационных технологий. В том числе речь идет о развитии единых подходов к построению компонентов архитектуры информационных систем, введении единых стандартов обмена информацией между представителями отраслей и автоматизации процессов их взаимодействия с органами государственной власти. Цель стратегии — достижение высокого уровня цифровой зрелости участников отрасли. В частности, подразумевается ускоренный переход ТЭК России на новый технологический и управленческий уровень, создание условий для развития отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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