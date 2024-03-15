Правительство начало избавляться от западной зависимости

Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе кабмина.
«Правительство по поручению президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном
Среди приоритетов этого направления выделяют: цифровую трансформацию ТЭК на основе российских информационно-коммуникационных технологий, включая отечественные технологии; создание единой отраслевой технической политики в сфере информационно-коммуникационных технологий. В том числе речь идет о развитии единых подходов к построению компонентов архитектуры информационных систем, введении единых стандартов обмена информацией между представителями отраслей и автоматизации процессов их взаимодействия с органами государственной власти.
Цель стратегии — достижение высокого уровня цифровой зрелости участников отрасли. В частности, подразумевается ускоренный переход ТЭК России на новый технологический и управленческий уровень, создание условий для развития отрасли.
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