Избирком ХМАО опубликовал первые данные по явке на выборы президента РФ

В ХМАО на выборах президента проголосовали 26,1% избирателей
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Жители Югры проявили активность с момента открытия участков
Жители Югры проявили активность с момента открытия участков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО на выборах президента на момент публикации новости проголосовали 26,1% избирателей. Данные по явке первого дня голосования на 15 часов местного времени опубликовал окружной избирком.

«По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 293 941 человек, что составляет 26,10% от общего количества избирателей. Голосование в Югре проходит в спокойном режиме, согласно нормам избирательного законодательства», — указано в telegram-канале ведомства.

Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставил 293 941 человек, из них более 54 тысяч — это число жителей, проголосовавших досрочно. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО впервые применили технологию АП для повышения явки на выборах президента. «Мобильный избиратель» ранее не применялся в Югре в ходе кампании по выбору главы государства.

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В ХМАО на выборах президента на момент публикации новости проголосовали 26,1% избирателей. Данные по явке первого дня голосования на 15 часов местного времени опубликовал окружной избирком. «По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 293 941 человек, что составляет 26,10% от общего количества избирателей. Голосование в Югре проходит в спокойном режиме, согласно нормам избирательного законодательства», — указано в telegram-канале ведомства. Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставил 293 941 человек, из них более 54 тысяч — это число жителей, проголосовавших досрочно. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО впервые применили технологию АП для повышения явки на выборах президента. «Мобильный избиратель» ранее не применялся в Югре в ходе кампании по выбору главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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