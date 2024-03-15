В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка упала глыба льда

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Полиция выяснит, кто виноват в травмах ребенка Фото:

В Екатеринбурге на маленького ребенка упала глыба льда, трехлетний мальчик с травмами попал в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«С дома №43 по улице Широкореченская на ребенка упала глыба льда. Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в детскую больницу №9. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма», — сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на маленького ребенка упала глыба льда, трехлетний мальчик с травмами попал в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «С дома №43 по улице Широкореченская на ребенка упала глыба льда. Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в детскую больницу №9. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма», — сказал собеседник агентства. По его словам, врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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