В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка упала глыба льда

Полиция выяснит, кто виноват в травмах ребенка
В Екатеринбурге на маленького ребенка упала глыба льда, трехлетний мальчик с травмами попал в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«С дома №43 по улице Широкореченская на ребенка упала глыба льда. Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в детскую больницу №9. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма», — сказал собеседник агентства.
По его словам, врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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