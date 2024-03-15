Армия и оружие Гладков: мужчина погиб во время обстрела Белгорода в день выборов 15 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 + Жители пострадали от осколков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/t.me/vvgladkov Над Белгородом и Белгородской областью система ПВО сбила несколько воздушных целей ВСУ, но от осколков погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о еще двоих пострадавших. «По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине», — написал Гладков в своем telegram-канале. Известно, что мужчина получил ранения осколками и скончался на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над Белгородом и Белгородской областью система ПВО сбила несколько воздушных целей ВСУ, но от осколков погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о еще двоих пострадавших. «По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине», — написал Гладков в своем telegram-канале. Известно, что мужчина получил ранения осколками и скончался на месте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям