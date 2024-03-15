Гладков: мужчина погиб во время обстрела Белгорода в день выборов

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Белгород
Жители пострадали от осколков Фото:

Над Белгородом и Белгородской областью система ПВО сбила несколько воздушных целей ВСУ, но от осколков погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о еще двоих пострадавших.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине», — написал Гладков в своем telegram-канале. Известно, что мужчина получил ранения осколками и скончался на месте.

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Над Белгородом и Белгородской областью система ПВО сбила несколько воздушных целей ВСУ, но от осколков погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о еще двоих пострадавших. «По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине», — написал Гладков в своем telegram-канале. Известно, что мужчина получил ранения осколками и скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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