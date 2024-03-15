Молодожены из ХМАО проголосовали в выборах президента РФ сразу после ЗАГСа

В Нижневартовске молодожены Вячеслав и Дарья Насточенко после регистрации брака отправились в ближайший избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента России. С места событий передает корреспондент URA.RU.
«Я голосовала впервые и в такой день — это море эмоций. Я считаю, что это добрый знак начала семейной жизни. Все на благо страны и ее процветания. У нас скоро будет новый член семьи, поэтому все для нашей девочки — новой гражданки России», — рассказала в интервью невеста Дарья.
Вячеслав поддержал свою супругу и объяснил, что даже в такой день важно выразить свою гражданскую позицию. По его словам, заранее совмещать эти два события не планировали, «так сошлись звезды».
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