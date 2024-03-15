Молодожены из ХМАО проголосовали в выборах президента РФ сразу после ЗАГСа

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Город. Курган, молодожены, свадьба, цветы, молодая пара
В Нижневартовске пара молодоженов приняла участие в выборах президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Нижневартовске молодожены Вячеслав и Дарья Насточенко после регистрации брака отправились в ближайший избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента России. С места событий передает корреспондент URA.RU.

«Я голосовала впервые и в такой день — это море эмоций. Я считаю, что это добрый знак начала семейной жизни. Все на благо страны и ее процветания. У нас скоро будет новый член семьи, поэтому все для нашей девочки — новой гражданки России», — рассказала в интервью невеста Дарья.

Вячеслав поддержал свою супругу и объяснил, что даже в такой день важно выразить свою гражданскую позицию. По его словам, заранее совмещать эти два события не планировали, «так сошлись звезды».

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В Нижневартовске молодожены Вячеслав и Дарья Насточенко после регистрации брака отправились в ближайший избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента России. С места событий передает корреспондент URA.RU. «Я голосовала впервые и в такой день — это море эмоций. Я считаю, что это добрый знак начала семейной жизни. Все на благо страны и ее процветания. У нас скоро будет новый член семьи, поэтому все для нашей девочки — новой гражданки России», — рассказала в интервью невеста Дарья. Вячеслав поддержал свою супругу и объяснил, что даже в такой день важно выразить свою гражданскую позицию. По его словам, заранее совмещать эти два события не планировали, «так сошлись звезды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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