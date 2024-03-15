Молодожены из ХМАО проголосовали в выборах президента РФ сразу после ЗАГСа

15 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске пара молодоженов приняла участие в выборах президента России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Нижневартовске молодожены Вячеслав и Дарья Насточенко после регистрации брака отправились в ближайший избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента России. С места событий передает корреспондент URA.RU. «Я голосовала впервые и в такой день — это море эмоций. Я считаю, что это добрый знак начала семейной жизни. Все на благо страны и ее процветания. У нас скоро будет новый член семьи, поэтому все для нашей девочки — новой гражданки России», — рассказала в интервью невеста Дарья. Вячеслав поддержал свою супругу и объяснил, что даже в такой день важно выразить свою гражданскую позицию. По его словам, заранее совмещать эти два события не планировали, «так сошлись звезды». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске молодожены Вячеслав и Дарья Насточенко после регистрации брака отправились в ближайший избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента России. С места событий передает корреспондент URA.RU. «Я голосовала впервые и в такой день — это море эмоций. Я считаю, что это добрый знак начала семейной жизни. Все на благо страны и ее процветания. У нас скоро будет новый член семьи, поэтому все для нашей девочки — новой гражданки России», — рассказала в интервью невеста Дарья. Вячеслав поддержал свою супругу и объяснил, что даже в такой день важно выразить свою гражданскую позицию. По его словам, заранее совмещать эти два события не планировали, «так сошлись звезды».