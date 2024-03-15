В Москве подожгли будку для голосования

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Выборы-2024. Екатеринбург, избирательная кабинка, уик, избирательный участок, выборы 2024
В Москве избирательница подожгла участок для голосования на президентских выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Москвичка организовала поджог урны на одном из избирательных участков. Она облила место для голосования бензином и подожгла. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости».

«Еще одно ЧП на избирательном участке в Москве: поджог будки для голосования. Женщина <…> облила будку для голосования бензином и подожгла», — передают авторы канала. Отмечается, что она также снимала весь противоправный процесс на телефон.

Это не первая провокация за день. На нескольких участках в регионах, а также в Москве были зафиксированы случаи, когда в урну для голосования заливали зеленку.

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Москвичка организовала поджог урны на одном из избирательных участков. Она облила место для голосования бензином и подожгла. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости». «Еще одно ЧП на избирательном участке в Москве: поджог будки для голосования. Женщина <…> облила будку для голосования бензином и подожгла», — передают авторы канала. Отмечается, что она также снимала весь противоправный процесс на телефон. Это не первая провокация за день. На нескольких участках в регионах, а также в Москве были зафиксированы случаи, когда в урну для голосования заливали зеленку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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