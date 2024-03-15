В Москве подожгли будку для голосования

15 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

В Москве избирательница подожгла участок для голосования на президентских выборах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Москвичка организовала поджог урны на одном из избирательных участков. Она облила место для голосования бензином и подожгла. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости». «Еще одно ЧП на избирательном участке в Москве: поджог будки для голосования. Женщина <…> облила будку для голосования бензином и подожгла», — передают авторы канала. Отмечается, что она также снимала весь противоправный процесс на телефон. Это не первая провокация за день. На нескольких участках в регионах, а также в Москве были зафиксированы случаи, когда в урну для голосования заливали зеленку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москвичка организовала поджог урны на одном из избирательных участков. Она облила место для голосования бензином и подожгла. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости». «Еще одно ЧП на избирательном участке в Москве: поджог будки для голосования. Женщина <…> облила будку для голосования бензином и подожгла», — передают авторы канала. Отмечается, что она также снимала весь противоправный процесс на телефон. Это не первая провокация за день. На нескольких участках в регионах, а также в Москве были зафиксированы случаи, когда в урну для голосования заливали зеленку.