Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны зеленкой

15 марта 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова заявила, что те, кто проводят провокации на избирательных участках являются подонками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает зеленкой урны с бюллетенями на избирательных участках. Она также подчеркнула, что провокаторы проводят противоправные акции за вознаграждение. «Подонками являются те, кто заливает избирательные урны жидкостями», — подчеркнула Элла Памфилова. ЦИК проводит трансляцию избирательного процесса на своем сайте . Она также напомнила об уголовной ответственности для тех, кто проводит такие провокации. Памфилова подчеркнула, что им грозит до пяти лет лишения свободы. Общественная палата РФ также сообщала о нескольких случаях с провокациями. Например, на участках в Москве, Воронежской и Ростовской области, а также в Карачаево-Черкессии избиратели заливали урны для голосования зеленкой. В настоящий момент в России проходит первый день голосования за президента страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает зеленкой урны с бюллетенями на избирательных участках. Она также подчеркнула, что провокаторы проводят противоправные акции за вознаграждение. «Подонками являются те, кто заливает избирательные урны жидкостями», — подчеркнула Элла Памфилова. ЦИК проводит трансляцию избирательного процесса на своем сайте. Она также напомнила об уголовной ответственности для тех, кто проводит такие провокации. Памфилова подчеркнула, что им грозит до пяти лет лишения свободы. Общественная палата РФ также сообщала о нескольких случаях с провокациями. Например, на участках в Москве, Воронежской и Ростовской области, а также в Карачаево-Черкессии избиратели заливали урны для голосования зеленкой. В настоящий момент в России проходит первый день голосования за президента страны.