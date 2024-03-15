Шольц открестился от противостояния с Россией из-за Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц заявил, что Запад не воюет с Россией Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада, поддерживая Украину, не находятся в «состоянии войны» с Россией. Об этом он заявил в эфире Phoenix.

«Поддерживающие Украины страны не находятся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул Олаф Шольц. Его слова приводит немецкий youube-канал.

Западные журналисты предполагают, что Шольц боится Россию. Канцлер ФРГ именно поэтому не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, уточняют авторы Politico. В начале марта в интернете были размещены фрагменты разговора немецких военных, которые рассуждали об ударах по Крымскому мосту.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада, поддерживая Украину, не находятся в «состоянии войны» с Россией. Об этом он заявил в эфире Phoenix. «Поддерживающие Украины страны не находятся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул Олаф Шольц. Его слова приводит немецкий youube-канал. Западные журналисты предполагают, что Шольц боится Россию. Канцлер ФРГ именно поэтому не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, уточняют авторы Politico. В начале марта в интернете были размещены фрагменты разговора немецких военных, которые рассуждали об ударах по Крымскому мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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