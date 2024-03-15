Der Spiegel: Шольц боится, что Украина ударит ракетами Taurus по Кремлю

15 марта 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что Германия будет вовлечена в войну с РФ, если отправит Киеву ракеты Taurus Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus, потому что боится того, что их целью станет Кремль. Из-за недоверия канцлера ФРГ ВСУ не могут достичь и других поставленных целей, пишет Der Spiegel. «Сначала о самих Taurus: да, Украине помогло бы, если бы она могла направить это высокоточное оружие на своих врагов и их инфраструктуру. Но Шольц не хочет их предоставлять, потому что, по его мнению, немецкие солдаты будут задействованы при вводе координат цели — и, следовательно, Германия фактически будет вовлечена в войну… Что, если кто-то в итоге выбрал координаты Кремля?» — передает немецкий журнал . Автор статьи отмечает, что Шольц не доверяет украинцам, а в одиночку Киев не может достичь поставленных целей. Ранее несколько стран Европы вступили в дискуссию о дальнейшей помощи Киеву. Они отказываются от полномасштабного присутствия на территории Украины. Помимо прочего, увеличение военной помощи украинской армии может означать начало прямого конфликта с Россией. Олаф Шольц отметил, что страны НАТО и европейские государства не будут посылать солдат на Украину. В частности, не планируют отправлять своих военных Испания, ФРГ, Чехия, Польша, Швеция и Италия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus, потому что боится того, что их целью станет Кремль. Из-за недоверия канцлера ФРГ ВСУ не могут достичь и других поставленных целей, пишет Der Spiegel. «Сначала о самих Taurus: да, Украине помогло бы, если бы она могла направить это высокоточное оружие на своих врагов и их инфраструктуру. Но Шольц не хочет их предоставлять, потому что, по его мнению, немецкие солдаты будут задействованы при вводе координат цели — и, следовательно, Германия фактически будет вовлечена в войну… Что, если кто-то в итоге выбрал координаты Кремля?» — передает немецкий журнал. Автор статьи отмечает, что Шольц не доверяет украинцам, а в одиночку Киев не может достичь поставленных целей. Ранее несколько стран Европы вступили в дискуссию о дальнейшей помощи Киеву. Они отказываются от полномасштабного присутствия на территории Украины. Помимо прочего, увеличение военной помощи украинской армии может означать начало прямого конфликта с Россией. Олаф Шольц отметил, что страны НАТО и европейские государства не будут посылать солдат на Украину. В частности, не планируют отправлять своих военных Испания, ФРГ, Чехия, Польша, Швеция и Италия.