Зеленский согласовал с Будановым* новые удары по России

15 марта 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о подготовки к новым ударам по РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов), главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер. «Вместе с главкомом [ВСУ Александром Сырским], начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили место [для следующих ударов]», — заявил Владимир Зеленский. Пост он опубликовал в своем telegram-канале. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов), главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер. «Вместе с главкомом [ВСУ Александром Сырским], начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили место [для следующих ударов]», — заявил Владимир Зеленский. Пост он опубликовал в своем telegram-канале. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов