Зеленский согласовал с Будановым* новые удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов), главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер.
«Вместе с главкомом [ВСУ Александром Сырским], начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили место [для следующих ударов]», — заявил Владимир Зеленский. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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