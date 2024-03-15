Зеленский согласовал с Будановым* новые удары по России

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Владимир Зеленский заявил о подготовки к новым ударам по РФ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов), главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер.

«Вместе с главкомом [ВСУ Александром Сырским], начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили место [для следующих ударов]», — заявил Владимир Зеленский. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов), главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер. «Вместе с главкомом [ВСУ Александром Сырским], начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили место [для следующих ударов]», — заявил Владимир Зеленский. Пост он опубликовал в своем telegram-канале. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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