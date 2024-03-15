Худрук театра сатиры Ширвиндт скончался

Александр Ширвиндт скончался, передает ТАСС
Из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Об этом сообщает режиссер Сергей Газаров.
«Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице», — сообщил Сергей Газаров. Его слова передает ТАСС. Артист известен ролями в советских фильмах: «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих».
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