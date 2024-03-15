Худрук театра сатиры Ширвиндт скончался

15 марта 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Александр Ширвиндт скончался, передает ТАСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Об этом сообщает режиссер Сергей Газаров. «Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице», — сообщил Сергей Газаров. Его слова передает ТАСС. Артист известен ролями в советских фильмах: «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Об этом сообщает режиссер Сергей Газаров. «Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице», — сообщил Сергей Газаров. Его слова передает ТАСС. Артист известен ролями в советских фильмах: «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих».