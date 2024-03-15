Худрук театра сатиры Ширвиндт скончался

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, ширвиндт александр
Александр Ширвиндт скончался, передает ТАСС Фото:

Из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Об этом сообщает режиссер Сергей Газаров.

«Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице», — сообщил Сергей Газаров. Его слова передает ТАСС. Артист известен ролями в советских фильмах: «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих».

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Из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Об этом сообщает режиссер Сергей Газаров. «Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице», — сообщил Сергей Газаров. Его слова передает ТАСС. Артист известен ролями в советских фильмах: «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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