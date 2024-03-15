Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, ширвиндт александр
Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет Фото:

Президент России Владимир Путин передал соболезнования семье скончавшегося артиста Александр Ширвиндта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, скончавшегося на 90-м году жизни», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин передал соболезнования семье скончавшегося артиста Александр Ширвиндта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, скончавшегося на 90-м году жизни», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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