Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

15 марта 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин передал соболезнования семье скончавшегося артиста Александр Ширвиндта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, скончавшегося на 90-м году жизни», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин передал соболезнования семье скончавшегося артиста Александр Ширвиндта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, скончавшегося на 90-м году жизни», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости.