Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет
Президент России Владимир Путин передал соболезнования семье скончавшегося артиста Александр Ширвиндта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, скончавшегося на 90-м году жизни», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости.
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