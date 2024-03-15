FAZ сообщила о тайной работе Бербок над планом по поставкам Taurus

15 марта 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Бербок хочет уговорить Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишут журналисты. «Бербок тайно работает над планом поставить крылатые ракеты TAURUS на Украину Берлином, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца», — пишет Der Spiegelсо ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сообщается, что речь идет о возможной передаче этого оружия Британии, чтобы та отправила его Киеву. При этом Германия хочет оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет. Ранее западные журналисты заявили, что Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Об этом сообщают журналисты Politico. В начале марта в интернете были размещены фрагменты разговора немецких военных, которые рассуждали об ударах по Крымскому мосту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишут журналисты. «Бербок тайно работает над планом поставить крылатые ракеты TAURUS на Украину Берлином, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца», — пишет Der Spiegelсо ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сообщается, что речь идет о возможной передаче этого оружия Британии, чтобы та отправила его Киеву. При этом Германия хочет оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет. Ранее западные журналисты заявили, что Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Об этом сообщают журналисты Politico. В начале марта в интернете были размещены фрагменты разговора немецких военных, которые рассуждали об ударах по Крымскому мосту.