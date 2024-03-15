15 марта 2024

FAZ сообщила о тайной работе Бербок над планом по поставкам Taurus

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НАТО. Москва. stock,  stock, Анналена Бербок
Бербок хочет уговорить Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus Фото:
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишут журналисты.

«Бербок тайно работает над планом поставить крылатые ракеты TAURUS на Украину Берлином, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца», — пишет Der Spiegelсо ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сообщается, что речь идет о возможной передаче этого оружия Британии, чтобы та отправила его Киеву. При этом Германия хочет оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.

Ранее западные журналисты заявили, что Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Об этом сообщают журналисты Politico. В начале марта в интернете были размещены фрагменты разговора немецких военных, которые рассуждали об ударах по Крымскому мосту.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишут журналисты. «Бербок тайно работает над планом поставить крылатые ракеты TAURUS на Украину Берлином, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца», — пишет Der Spiegelсо ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сообщается, что речь идет о возможной передаче этого оружия Британии, чтобы та отправила его Киеву. При этом Германия хочет оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет. Ранее западные журналисты заявили, что Шольц боится Россию и поэтому не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Об этом сообщают журналисты Politico. В начале марта в интернете были размещены фрагменты разговора немецких военных, которые рассуждали об ударах по Крымскому мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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