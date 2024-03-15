«Золовкины посиделки»: как отмечают замужние и одинокие девушки шестой день Масленицы

Гостей угощали блинами из смеси пшеничной и гречневой муки

16 марта 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

В шестой день еда была более постной, а стол — разнообразным Фото: Илья Московец © URA.RU Масленица является важным праздником в культуре восточных славян. В 2024 году она празднуется с 11 по 17 марта. Шестой день Масленицы получил название «Золовкины посиделки», во время которого невестки приглашали к себе в гости сестер мужа и угощали блинами из смеси пшеничной и гречневой муки. Об обычаях предпоследнего дня Масленицы, его традициях, запретах и поверьях — в материале URA.RU. Обычаи «Золовкиных посиделок» На шестой день Масленицы молодые жены должны приглашать к себе в гости сестер мужа, а также своих подруг. Если девушка незамужняя, то и остальные гостьи должны быть свободными от брака и наоборот. От этого зависит и досуг собравшихся девушек. С незамужними было принято обсуждать сплетни и потенциальных женихов, а если и хозяйка, и гости уже нашли себе мужчин, то разговоры велись о домашних заботах. Для золовок в этот день готовились самые разнообразные и богатые блюда. Это нужно было для того, чтобы сестра мужа не затаила обиду. Их нужно было не просто вкусно накормить, но и преподнести им подарок. Чаще всего жены дарили полотенца и наволочки с вышитыми на них узорами. Приметы и поверья Считалось, что если незамужняя золовка хочет в ближайшее время выйти замуж, то она должна была хвалить супружескую пару и съесть как можно больше блинов за столом. После ужина девушки выходили водить хороводы и петь песни, на улице устраивались народные забавы и гуляния. Именно в этот день было принято сжигать чучело. Также на шестой день Масленицы свободные девушки гадали на суженого, вывешивая за окно чистое полотенце и прося будущего супруга утереться им. Если утром полотенце было влажное, девушка могла в этом году выйти замуж, а сухое означало, что ей придется еще год «сидеть в девках». О замужестве можно было узнать и по первому блину. Если он получался с ровными краями — девушка скоро выйдет замуж, если блин поджарился посередине — муж будет верным, а румяный и красивый — что до следующей Масленицы никто не будет болеть. О замужестве можно было узнать и по первому блину: если он получался с ровными краями — девушка скоро выйдет замуж. Фото: Александр Мамаев © URA.RU Что нельзя делать в этот день В «Золовкины посиделки» нельзя приглашать гостей в неубранный дом и проявлять к ним какое-либо неуважение. Считалось, что если в этот день люди мало едят и не веселятся, то они накличут на себя беду. На шестой день нельзя ссориться и вступать в конфликтные ситуации, завидовать людям и быть печальными. Тот, кто будет ходить в этот день в угрюмом настроении — потеряет удачу и проведет год в проблемах и заботах. Давать пустые обещания — плохая примета. В этот день также было запрещено есть мясо и все блюда с ним. Важно угощать каждого, кто приходит в дом, и убедиться, что гость ушел довольным. В этот день нужно веселиться, чтобы не накликать на себя беду. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что готовят в этот день Старой традицией было делать блины из смеси пшеничной и гречневой муки. Несмотря на скорое начало Великого поста, на столе должно было быть много блюд: хлеб и сухарики, тонкие блины с начинкой и без, овощи и фрукты, конфеты, кисель и молочная каша. Стол на шестой день Масленицы удивлял не столько жирной и питательной пищей, сколько оригинальностью и разнообразием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масленица является важным праздником в культуре восточных славян. В 2024 году она празднуется с 11 по 17 марта. Шестой день Масленицы получил название «Золовкины посиделки», во время которого невестки приглашали к себе в гости сестер мужа и угощали блинами из смеси пшеничной и гречневой муки. Об обычаях предпоследнего дня Масленицы, его традициях, запретах и поверьях — в материале URA.RU. На шестой день Масленицы молодые жены должны приглашать к себе в гости сестер мужа, а также своих подруг. Если девушка незамужняя, то и остальные гостьи должны быть свободными от брака и наоборот. От этого зависит и досуг собравшихся девушек. С незамужними было принято обсуждать сплетни и потенциальных женихов, а если и хозяйка, и гости уже нашли себе мужчин, то разговоры велись о домашних заботах. Для золовок в этот день готовились самые разнообразные и богатые блюда. Это нужно было для того, чтобы сестра мужа не затаила обиду. Их нужно было не просто вкусно накормить, но и преподнести им подарок. Чаще всего жены дарили полотенца и наволочки с вышитыми на них узорами. Считалось, что если незамужняя золовка хочет в ближайшее время выйти замуж, то она должна была хвалить супружескую пару и съесть как можно больше блинов за столом. После ужина девушки выходили водить хороводы и петь песни, на улице устраивались народные забавы и гуляния. Именно в этот день было принято сжигать чучело. Также на шестой день Масленицы свободные девушки гадали на суженого, вывешивая за окно чистое полотенце и прося будущего супруга утереться им. Если утром полотенце было влажное, девушка могла в этом году выйти замуж, а сухое означало, что ей придется еще год «сидеть в девках». О замужестве можно было узнать и по первому блину. Если он получался с ровными краями — девушка скоро выйдет замуж, если блин поджарился посередине — муж будет верным, а румяный и красивый — что до следующей Масленицы никто не будет болеть. В «Золовкины посиделки» нельзя приглашать гостей в неубранный дом и проявлять к ним какое-либо неуважение. Считалось, что если в этот день люди мало едят и не веселятся, то они накличут на себя беду. На шестой день нельзя ссориться и вступать в конфликтные ситуации, завидовать людям и быть печальными. Тот, кто будет ходить в этот день в угрюмом настроении — потеряет удачу и проведет год в проблемах и заботах. Давать пустые обещания — плохая примета. В этот день также было запрещено есть мясо и все блюда с ним. Важно угощать каждого, кто приходит в дом, и убедиться, что гость ушел довольным. Старой традицией было делать блины из смеси пшеничной и гречневой муки. Несмотря на скорое начало Великого поста, на столе должно было быть много блюд: хлеб и сухарики, тонкие блины с начинкой и без, овощи и фрукты, конфеты, кисель и молочная каша. Стол на шестой день Масленицы удивлял не столько жирной и питательной пищей, сколько оригинальностью и разнообразием.