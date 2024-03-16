Мурадов объяснил нежелание Запада признать Крым российским

Мурадов: возвращение Крыма в РФ сорвало планы Запада по созданию военной базы

16 марта 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Соглашение об аренде военно-морской базы в Севастополе создало негативные последствия в отношениях Запада и России, заявил Мурадов Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Запад не признает результаты референдума в Крыму из-за срыва своих планов по созданию военной базы в Севастополе. Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он утверждает, что это связано с неудачными попытками вытеснения Черноморского флота из региона. «Возвращение Крыма в Россию обеспечило нашей стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение многих лет пытались и пытаются подорвать наши геополитические противники, рассчитывавшие после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы», — заявил Мурадов в интервью РИА Новости. Он добавил, что именно этим объясняется нежелание Запада признать воссоединение Крыма с РФ и референдум. Кроме того, Мурадов заявил, что, несмотря на подписанное Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины между Киевом и Россией, угроза существования флота остается. Украинские власти не перестают поднимать вопрос о прекращении существования в Крыму Черноморского флота. Постоянный представитель отметил, что соглашение 90-х годов об аренде военно-морской базы в Севастополе было направлено на сохранение дружественных отношений с Украиной. Тем не менее, по его мнению, последствия этого решения оказались негативными. Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении Крыма в состав Украины. Она осудила такие слова и сообщила, что крымчане еще в 2014 году определились, в состав какой страны им входить. Они уже на протяжении десяти лет живут в РФ, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад не признает результаты референдума в Крыму из-за срыва своих планов по созданию военной базы в Севастополе. Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он утверждает, что это связано с неудачными попытками вытеснения Черноморского флота из региона. «Возвращение Крыма в Россию обеспечило нашей стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение многих лет пытались и пытаются подорвать наши геополитические противники, рассчитывавшие после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы», — заявил Мурадов в интервью РИА Новости. Он добавил, что именно этим объясняется нежелание Запада признать воссоединение Крыма с РФ и референдум. Кроме того, Мурадов заявил, что, несмотря на подписанное Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины между Киевом и Россией, угроза существования флота остается. Украинские власти не перестают поднимать вопрос о прекращении существования в Крыму Черноморского флота. Постоянный представитель отметил, что соглашение 90-х годов об аренде военно-морской базы в Севастополе было направлено на сохранение дружественных отношений с Украиной. Тем не менее, по его мнению, последствия этого решения оказались негативными. Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении Крыма в состав Украины. Она осудила такие слова и сообщила, что крымчане еще в 2014 году определились, в состав какой страны им входить. Они уже на протяжении десяти лет живут в РФ, передает MK.RU.