Запад не признает результаты референдума в Крыму из-за срыва своих планов по созданию военной базы в Севастополе. Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он утверждает, что это связано с неудачными попытками вытеснения Черноморского флота из региона.
«Возвращение Крыма в Россию обеспечило нашей стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение многих лет пытались и пытаются подорвать наши геополитические противники, рассчитывавшие после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы», — заявил Мурадов в интервью РИА Новости. Он добавил, что именно этим объясняется нежелание Запада признать воссоединение Крыма с РФ и референдум.
Кроме того, Мурадов заявил, что, несмотря на подписанное Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины между Киевом и Россией, угроза существования флота остается. Украинские власти не перестают поднимать вопрос о прекращении существования в Крыму Черноморского флота.
Постоянный представитель отметил, что соглашение 90-х годов об аренде военно-морской базы в Севастополе было направлено на сохранение дружественных отношений с Украиной. Тем не менее, по его мнению, последствия этого решения оказались негативными.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении Крыма в состав Украины. Она осудила такие слова и сообщила, что крымчане еще в 2014 году определились, в состав какой страны им входить. Они уже на протяжении десяти лет живут в РФ, передает
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