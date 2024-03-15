Курганский певец Жека встретился со зрителем, потерявшим сознание на концерте

16 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

На концерте курганского шансонье стало плохо зрителю Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженец Кургана шансонье Евгений Григорьев встретился с поклонником, который потерял сознание на концерте в Воронеже. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале. «На моем концерте в Воронеже 15 марта мужчине в третьем ряду стало плохо, он потерял сознание. Зрителю оказали помощь, после концерта я встретился и поговорил с ним, а также с его супругой. Он чувствовал себя хорошо, рядом были врачи», — сообщил Григорьев. По словам певца, зрителю стало плохо, когда звучала песня «Кукушки». Он добавил, что выступление было прервано на несколько минут. Затем зрителю с гипертоническим кризисом была оказана медицинская помощь. Ранее певец Жека, написавший песню «Рюмка водки на столе», поделился, где он черпает вдохновение для своих песен. Главным местом силы исполнитель назвал родной Курган. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Кургана шансонье Евгений Григорьев встретился с поклонником, который потерял сознание на концерте в Воронеже. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале. «На моем концерте в Воронеже 15 марта мужчине в третьем ряду стало плохо, он потерял сознание. Зрителю оказали помощь, после концерта я встретился и поговорил с ним, а также с его супругой. Он чувствовал себя хорошо, рядом были врачи», — сообщил Григорьев. По словам певца, зрителю стало плохо, когда звучала песня «Кукушки». Он добавил, что выступление было прервано на несколько минут. Затем зрителю с гипертоническим кризисом была оказана медицинская помощь. Ранее певец Жека, написавший песню «Рюмка водки на столе», поделился, где он черпает вдохновение для своих песен. Главным местом силы исполнитель назвал родной Курган.