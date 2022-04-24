Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) рассказал, что его местом силы является Курган Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Известный шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки на столе», поделился, где он черпает вдохновение для своих песен. Главным местом силы исполнитель назвал родной Курган. Об этом музыкант рассказал в эфире шоу «Полезное время» на «Радио Шансон».

«Место силы — это моя родина, Курган. Я достаточно часто там бываю, навещаю свою маму. Очень часто провожу концерты в Кургане. Земляки неистовствуют, они всегда очень хорошо меня принимают», — рассказал Жека на 21 минуте эфира. Также он отметил, что еще одним местом силы является его дача. «Побывав здесь, послушав свои пластиночки, погуляв на природе среди березок и сосен, я получаю вдохновение для новых песен. Здесь есть все, чтобы быть счастливым», — добавил шансонье.

Ранее URA.RU писало о том, что исполнитель шансона Евгений Григорьев, поделился своими впечатлениями о Кургане, где побывал с концертом. Музыкант был рад тому, что город изменился, активизировался, и люди стали более бодрыми и веселыми. Жека отметил, что у города появился хозяин.