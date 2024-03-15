В Курганской области сменился один из лидеров голосования. Инфографика

16 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Во второй день выборов в регионе проголосовало более 342 тысяч избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области во второй день выборов президента РФ сменился один из лидеров голосования. По данным на 15:00, на третье место поднялся Частоозерский округ с явкой 65,23%. Об этом сообщили в telegram-канале избирательной комиссии региона. В первый день выборов на этом месте был Далматовский округ. «По данным на 15:00 часов, наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (68,93%), Альменевском (68,01%), Частоозерском (65,23%), Шатровском (66,20%) муниципальных округах», — говорится в сообщении. Общая явка на выборах составила 53,62%, проголосовали более 342 тысяч избирателей. В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 49,24%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 46,36%. В Шадринске проголосовали 52% избирателей. В первый день голосования явка на выборах в Курганской области составила 25,51%. Всего по данным на 15:00 15 марта, свои голоса отдали 162 722 избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области во второй день выборов президента РФ сменился один из лидеров голосования. По данным на 15:00, на третье место поднялся Частоозерский округ с явкой 65,23%. Об этом сообщили в telegram-канале избирательной комиссии региона. В первый день выборов на этом месте был Далматовский округ. «По данным на 15:00 часов, наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (68,93%), Альменевском (68,01%), Частоозерском (65,23%), Шатровском (66,20%) муниципальных округах», — говорится в сообщении. Общая явка на выборах составила 53,62%, проголосовали более 342 тысяч избирателей. В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 49,24%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 46,36%. В Шадринске проголосовали 52% избирателей. В первый день голосования явка на выборах в Курганской области составила 25,51%. Всего по данным на 15:00 15 марта, свои голоса отдали 162 722 избирателей.