15 марта 2024

В Курганской области сменился один из лидеров голосования. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Во второй день выборов в регионе проголосовало более 342 тысяч избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области во второй день выборов президента РФ сменился один из лидеров голосования. По данным на 15:00, на третье место поднялся Частоозерский округ с явкой 65,23%. Об этом сообщили в telegram-канале избирательной комиссии региона. В первый день выборов на этом месте был Далматовский округ.

«По данным на 15:00 часов, наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (68,93%), Альменевском (68,01%), Частоозерском (65,23%), Шатровском (66,20%) муниципальных округах», — говорится в сообщении. Общая явка на выборах составила 53,62%, проголосовали более 342 тысяч избирателей.

В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 49,24%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 46,36%. В Шадринске проголосовали 52% избирателей.

В первый день голосования явка на выборах в Курганской области составила 25,51%. Всего по данным на 15:00 15 марта, свои голоса отдали 162 722 избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области во второй день выборов президента РФ сменился один из лидеров голосования. По данным на 15:00, на третье место поднялся Частоозерский округ с явкой 65,23%. Об этом сообщили в telegram-канале избирательной комиссии региона. В первый день выборов на этом месте был Далматовский округ. «По данным на 15:00 часов, наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (68,93%), Альменевском (68,01%), Частоозерском (65,23%), Шатровском (66,20%) муниципальных округах», — говорится в сообщении. Общая явка на выборах составила 53,62%, проголосовали более 342 тысяч избирателей. В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 49,24%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 46,36%. В Шадринске проголосовали 52% избирателей. В первый день голосования явка на выборах в Курганской области составила 25,51%. Всего по данным на 15:00 15 марта, свои голоса отдали 162 722 избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...