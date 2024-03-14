14 марта 2024

Глава курганского избиркома Скиндерев объяснил, почему был ажиотаж на выборах. Видео

В Курганской области проголосовали четверть избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
В Курганской области проголосовали избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области утром на избирательных участках было много людей из-за того, что они хотели проголосовать перед работой. Всего в регионе проголосовал 25,51% избирателей. Об этом на брифинге заявил председатель курганского избиркома Роман Скиндерев.

«На нескольких участках отмечалось появление большого количества избирателей: в первый и второй час голосования. В большей степени, наверно, это связано с тем, что сейчас рабочий день и кто-то из избирателей хотел проголосовать до начала рабочего дня», — рассказал Скиндерев. Всего проголосовало 162 722 человек.

Утром на избирательных участках Кургана выстроились очереди из горожан. В 2021 году в первый день голосования в выборах депутатов Госдумы к 15:00 приняли участие 12,8% избирателей. Численность избирателей в регионе составляет 660 357 человек.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области утром на избирательных участках было много людей из-за того, что они хотели проголосовать перед работой. Всего в регионе проголосовал 25,51% избирателей. Об этом на брифинге заявил председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «На нескольких участках отмечалось появление большого количества избирателей: в первый и второй час голосования. В большей степени, наверно, это связано с тем, что сейчас рабочий день и кто-то из избирателей хотел проголосовать до начала рабочего дня», — рассказал Скиндерев. Всего проголосовало 162 722 человек. Утром на избирательных участках Кургана выстроились очереди из горожан. В 2021 году в первый день голосования в выборах депутатов Госдумы к 15:00 приняли участие 12,8% избирателей. Численность избирателей в регионе составляет 660 357 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...