В Курганской области утром на избирательных участках было много людей из-за того, что они хотели проголосовать перед работой. Всего в регионе проголосовал 25,51% избирателей. Об этом на брифинге заявил председатель курганского избиркома Роман Скиндерев.
«На нескольких участках отмечалось появление большого количества избирателей: в первый и второй час голосования. В большей степени, наверно, это связано с тем, что сейчас рабочий день и кто-то из избирателей хотел проголосовать до начала рабочего дня», — рассказал Скиндерев. Всего проголосовало 162 722 человек.
Утром на избирательных участках Кургана выстроились очереди из горожан. В 2021 году в первый день голосования в выборах депутатов Госдумы к 15:00 приняли участие 12,8% избирателей. Численность избирателей в регионе составляет 660 357 человек.
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