Музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, для голосования на выборах президента выбрал Пермь. Он сделал свой выбор на участке № 3415, который распложен в строительном колледже на ул. Космомольский проспект. Члены комиссии и присутствовавшие на УИК избиратели удивились появлению известного артиста, рассказал читатель URA.RU, который стал очевидцем события.
«DJ Smash для голосования выбрал Пермь. Члены УИК после того, как он сделал свой выбор, поспешили с ним сфотографироваться. Музыкант никому не отказывал», — рассказал читатель.
Выборы президента проходят 15—17 марта. В Пермском крае, по данным на 15:00, в них приняли участие свыше 47% жителей.
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