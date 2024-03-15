15 марта 2024

DJ Smash удивил избирателей Перми на выборах президента. Видео

DJ Smash проголосовал на выборах президента в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, ширман андрей, dj smash
Андрей Ширман пришел в костюме Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, для голосования на выборах президента выбрал Пермь. Он сделал свой выбор на участке № 3415, который распложен в строительном колледже на ул. Космомольский проспект. Члены комиссии и присутствовавшие на УИК избиратели удивились появлению известного артиста, рассказал читатель URA.RU, который стал очевидцем события.

«DJ Smash для голосования выбрал Пермь. Члены УИК после того, как он сделал свой выбор, поспешили с ним сфотографироваться. Музыкант никому не отказывал», — рассказал читатель.

Выборы президента проходят 15—17 марта. В Пермском крае, по данным на 15:00, в них приняли участие свыше 47% жителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, для голосования на выборах президента выбрал Пермь. Он сделал свой выбор на участке № 3415, который распложен в строительном колледже на ул. Космомольский проспект. Члены комиссии и присутствовавшие на УИК избиратели удивились появлению известного артиста, рассказал читатель URA.RU, который стал очевидцем события. «DJ Smash для голосования выбрал Пермь. Члены УИК после того, как он сделал свой выбор, поспешили с ним сфотографироваться. Музыкант никому не отказывал», — рассказал читатель. Выборы президента проходят 15—17 марта. В Пермском крае, по данным на 15:00, в них приняли участие свыше 47% жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...