Пермский избирком рассказал, сколько жителей поучаствовали в выборах президента

Избирком: явка на выборах в Пермском крае составила 47,2%

16 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Почти половина пермяков пришли проголосовать на выборах президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По данным на 15:00 16 марта, в выборах президента в Пермском крае приняли участие 930 116 избирателей. Явка составила 47,2% — вместе с электронным голосованием. Об этом крайизбирком сообщил в своем telegram-канале. «По состоянию на 15 часов второго дня голосования на выборах президента России 16 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 47,2%. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало», — говорится в сообщении. В субботу, 16 марта, избиратели голосуют не только на участках, но и на дому. Комиссии активно выезжают к жителям Пермского края. Избирком напомнил, что все избиратели, которые по тем или иным уважительным причинам не могут прийти на участок, вправе пригласить комиссию к себе домой. Для этого достаточно связаться с комиссией или попросить об этом других людей. По всем возникающим вопросам работает «горячая линия» Избирательной комиссии Пермского края 8-902-795-23-03 и ситуационного центра общественного наблюдения за голосованием 8-800-30-22-159. В дистанционном электронном голосовании поучаствовали 163 551 человек или 83% от числа тех жителей, которые выбрали для себя этот механизм волеизъявления. В первый день голосования 25 марта в выборах поучаствовали 30,7% пермяков. Явка на 15:00 составляла 18,2%. Явка избирателей в Пермском крае на 15:00 16 марта Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным на 15:00 16 марта, в выборах президента в Пермском крае приняли участие 930 116 избирателей. Явка составила 47,2% — вместе с электронным голосованием. Об этом крайизбирком сообщил в своем telegram-канале. «По состоянию на 15 часов второго дня голосования на выборах президента России 16 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 47,2%. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало», — говорится в сообщении. В субботу, 16 марта, избиратели голосуют не только на участках, но и на дому. Комиссии активно выезжают к жителям Пермского края. Избирком напомнил, что все избиратели, которые по тем или иным уважительным причинам не могут прийти на участок, вправе пригласить комиссию к себе домой. Для этого достаточно связаться с комиссией или попросить об этом других людей. По всем возникающим вопросам работает «горячая линия» Избирательной комиссии Пермского края 8-902-795-23-03 и ситуационного центра общественного наблюдения за голосованием 8-800-30-22-159. В дистанционном электронном голосовании поучаствовали 163 551 человек или 83% от числа тех жителей, которые выбрали для себя этот механизм волеизъявления. В первый день голосования 25 марта в выборах поучаствовали 30,7% пермяков. Явка на 15:00 составляла 18,2%.