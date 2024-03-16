16 марта 2024

В Мексике картель похитил москвичку Ригович и 30 грузин у границы с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Полиция Мексики обещала организовать поиски россиянки Фото:

В Мексике у границы похитили россиянку Марию Ригович, с ее родственников требуют выкуп. По данным Mtavari, там же пропали 30 грузин.

«Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую», — сказал супруг Марии Ригович Алексей в разговоре с MSK1. По его словам, местные правоохранительные органы пообещали организовать поиски.

Также стало известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. Преступная организация требует выкуп в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает телеканал, граждане Грузии находятся в плену уже три дня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мексике у границы похитили россиянку Марию Ригович, с ее родственников требуют выкуп. По данным Mtavari, там же пропали 30 грузин. «Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую», — сказал супруг Марии Ригович Алексей в разговоре с MSK1. По его словам, местные правоохранительные органы пообещали организовать поиски. Также стало известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. Преступная организация требует выкуп в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает телеканал, граждане Грузии находятся в плену уже три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...