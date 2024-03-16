В Мексике картель похитил москвичку Ригович и 30 грузин у границы с США

Полиция Мексики обещала организовать поиски россиянки
В Мексике у границы похитили россиянку Марию Ригович, с ее родственников требуют выкуп. По данным Mtavari, там же пропали 30 грузин.
«Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую», — сказал супруг Марии Ригович Алексей в разговоре с MSK1. По его словам, местные правоохранительные органы пообещали организовать поиски.
Также стало известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. Преступная организация требует выкуп в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает телеканал, граждане Грузии находятся в плену уже три дня.
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