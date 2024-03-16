Происшествия В Мексике картель похитил москвичку Ригович и 30 грузин у границы с США 17 марта 2024 в 02:03 Размер текста - 17 + Полиция Мексики обещала организовать поиски россиянки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мексике у границы похитили россиянку Марию Ригович, с ее родственников требуют выкуп. По данным Mtavari, там же пропали 30 грузин. «Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую», — сказал супруг Марии Ригович Алексей в разговоре с MSK1. По его словам, местные правоохранительные органы пообещали организовать поиски. Также стало известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. Преступная организация требует выкуп в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает телеканал, граждане Грузии находятся в плену уже три дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Мексике у границы похитили россиянку Марию Ригович, с ее родственников требуют выкуп. По данным Mtavari, там же пропали 30 грузин. «Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую», — сказал супруг Марии Ригович Алексей в разговоре с MSK1. По его словам, местные правоохранительные органы пообещали организовать поиски. Также стало известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. Преступная организация требует выкуп в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает телеканал, граждане Грузии находятся в плену уже три дня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям