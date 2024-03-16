В ХМАО явка на выборах президента РФ на 10.00 17 марта составила 71,32%. Проголосовали 804 720 югорчан.
«По состоянию на 10.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 804 720 человек, что составляет 71,32% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию автономного округа не поступало», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО.
Округ превысил показатели по явке 2018 года. Тогда на выборы пришли 69,74% югорчан.
Ранее URA.RU писало о рекордной явке жителей крупных городов ХМАО. Суммарно в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске проголосовало больше половины от общего числа избирателей.
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