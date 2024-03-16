Политика В ХМАО явка избирателей бьет рекорды выборов президента 2018 года. Инфографика 17 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + В ХМАО на выборы президента РФ пришло более 800 тысяч человек Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО явка на выборах президента РФ на 10.00 17 марта составила 71,32%. Проголосовали 804 720 югорчан. «По состоянию на 10.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 804 720 человек, что составляет 71,32% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию автономного округа не поступало», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Округ превысил показатели по явке 2018 года. Тогда на выборы пришли 69,74% югорчан. Ранее URA.RU писало о рекордной явке жителей крупных городов ХМАО. Суммарно в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске проголосовало больше половины от общего числа избирателей. Явка на выборах президента РФ в ХМАО 17 марта 10.00 Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО явка на выборах президента РФ на 10.00 17 марта составила 71,32%. Проголосовали 804 720 югорчан. «По состоянию на 10.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 804 720 человек, что составляет 71,32% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию автономного округа не поступало», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Округ превысил показатели по явке 2018 года. Тогда на выборы пришли 69,74% югорчан. Ранее URA.RU писало о рекордной явке жителей крупных городов ХМАО. Суммарно в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске проголосовало больше половины от общего числа избирателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям