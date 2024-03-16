16 марта 2024

Явка избирателей в ХМАО на выборах президента РФ приблизилась к 75%. Инфографика

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
В ХМАО явка на выборах президента России приблизилась к 75% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО явка на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 12.00 17 марта составила 74,65%. В Югре проголосовали 843 040 избирателей.

«По состоянию на 12.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 югорчан, что составляет 74,65% от общего количества избирателей», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Жалоб и обращений в ведомство не зарегистрировано, выборы проходят в спокойном режиме.

Тройка муниципалитетов, лидирующих по предварительным итогам голосования, не изменилась. В Ханты-Мансийске на выборы пришли 89,99% избирателей, в Нефтеюганском районе — 89,38%. Топ замыкает Белоярский район с показателем 88,65%.

Третий город по численности населения сумел преодолеть 80%-й порог явки. В Нефтеюганске на выборы пришли 81,11% избирателей. В Сургуте проголосовали 63,79% жителей, в Нижневартовске — 76,56%.

Топ муниципалитетов по явке на выборах президента РФ по данным на 12.00 17 марта
Топ муниципалитетов по явке на выборах президента РФ по данным на 12.00 17 марта

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В ХМАО явка на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 12.00 17 марта составила 74,65%. В Югре проголосовали 843 040 избирателей. «По состоянию на 12.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 югорчан, что составляет 74,65% от общего количества избирателей», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Жалоб и обращений в ведомство не зарегистрировано, выборы проходят в спокойном режиме. Тройка муниципалитетов, лидирующих по предварительным итогам голосования, не изменилась. В Ханты-Мансийске на выборы пришли 89,99% избирателей, в Нефтеюганском районе — 89,38%. Топ замыкает Белоярский район с показателем 88,65%. Третий город по численности населения сумел преодолеть 80%-й порог явки. В Нефтеюганске на выборы пришли 81,11% избирателей. В Сургуте проголосовали 63,79% жителей, в Нижневартовске — 76,56%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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