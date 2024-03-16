Политика Явка избирателей в ХМАО на выборах президента РФ приблизилась к 75%. Инфографика 17 марта 2024 в 12:54 Размер текста - 17 + В ХМАО явка на выборах президента России приблизилась к 75% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО явка на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 12.00 17 марта составила 74,65%. В Югре проголосовали 843 040 избирателей. «По состоянию на 12.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 югорчан, что составляет 74,65% от общего количества избирателей», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Жалоб и обращений в ведомство не зарегистрировано, выборы проходят в спокойном режиме. Тройка муниципалитетов, лидирующих по предварительным итогам голосования, не изменилась. В Ханты-Мансийске на выборы пришли 89,99% избирателей, в Нефтеюганском районе — 89,38%. Топ замыкает Белоярский район с показателем 88,65%. Третий город по численности населения сумел преодолеть 80%-й порог явки. В Нефтеюганске на выборы пришли 81,11% избирателей. В Сургуте проголосовали 63,79% жителей, в Нижневартовске — 76,56%. Топ муниципалитетов по явке на выборах президента РФ по данным на 12.00 17 марта Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО явка на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 12.00 17 марта составила 74,65%. В Югре проголосовали 843 040 избирателей. «По состоянию на 12.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 югорчан, что составляет 74,65% от общего количества избирателей», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Жалоб и обращений в ведомство не зарегистрировано, выборы проходят в спокойном режиме. Тройка муниципалитетов, лидирующих по предварительным итогам голосования, не изменилась. В Ханты-Мансийске на выборы пришли 89,99% избирателей, в Нефтеюганском районе — 89,38%. Топ замыкает Белоярский район с показателем 88,65%. Третий город по численности населения сумел преодолеть 80%-й порог явки. В Нефтеюганске на выборы пришли 81,11% избирателей. В Сургуте проголосовали 63,79% жителей, в Нижневартовске — 76,56%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям