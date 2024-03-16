16 марта 2024

В ХМАО на выборах президента РФ пользуется популярностью надомное голосование

В ХМАО 22 000 жителей проголосовали на дому к третьему дню выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2017. Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, избирательная комиссия, явка избирателей, голосование на дому, топ, звездочка, урна для голосования, выборы 2024
22 тысячи югорчан уже проголосовали на дому Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО к третьему дню выборов президента России более 22 000 югорчан воспользовались услугой голосования на дому. Это больше, чем на выборах 2018 года, тогда в регионе на дому голосовали 15 804 жителя. Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

«На текущий момент в Югре проголосовало более 22 000 избирателей, которые воспользовались такой возможностью [голосования на дому]. Оставшихся ждем на избирательных участках», — рассказал Денис Корнеев. Жители региона могли подавать заявку на услугу до 14:00 17 марта.

Председатель избиркома ХМАО также отметил высокую активность среди югорчан на текущих выборах. «Мы рады, что такое количество югорчан пришли на избирательные участки», — сказал Корнеев.

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В ХМАО к третьему дню выборов президента России более 22 000 югорчан воспользовались услугой голосования на дому. Это больше, чем на выборах 2018 года, тогда в регионе на дому голосовали 15 804 жителя. Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. «На текущий момент в Югре проголосовало более 22 000 избирателей, которые воспользовались такой возможностью [голосования на дому]. Оставшихся ждем на избирательных участках», — рассказал Денис Корнеев. Жители региона могли подавать заявку на услугу до 14:00 17 марта. Председатель избиркома ХМАО также отметил высокую активность среди югорчан на текущих выборах. «Мы рады, что такое количество югорчан пришли на избирательные участки», — сказал Корнеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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