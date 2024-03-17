Спецназ Росгвардии помог уничтожить РСЗО Vampire, готовую атаковать Белгород

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Росгвардия передала координаты  РСЗО REM-70 «Vampire» Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецназ Росгвардии обнаружил расчет и установку РСЗО REM-70 «Vampire» ВСУ в Харьковской области. Она готовилась к обстрелу Белгорода, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Координаты РСЗО противника оперативно передали Минобороны России для огневого поражения. В результате удара ракетным вооружением РСЗО REM-70 „Vampire“ ВСУ получила критические повреждения и выведена из строя», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что также был частично уничтожен и ранен расчет ВСУ.

Киев несколько дней подряд атакует российские территории. Утром 17 марта ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью ракет Vampire и «Ураган». Все цели были уничтожены ПВО.

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Спецназ Росгвардии обнаружил расчет и установку РСЗО REM-70 «Vampire» ВСУ в Харьковской области. Она готовилась к обстрелу Белгорода, сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Координаты РСЗО противника оперативно передали Минобороны России для огневого поражения. В результате удара ракетным вооружением РСЗО REM-70 „Vampire“ ВСУ получила критические повреждения и выведена из строя», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что также был частично уничтожен и ранен расчет ВСУ. Киев несколько дней подряд атакует российские территории. Утром 17 марта ВСУ пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью ракет Vampire и «Ураган». Все цели были уничтожены ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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