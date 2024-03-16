16 марта 2024

Курганские власти отреагировали на сообщение о заминировании школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Сотрудники полиции провели осмотр школы и местности Фото:

Власти Курганской области отреагировали на сообщение о поступлении звонка о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. Информация была ложной, эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе регионального правительства. О минировании писали в telegram-канале «ЧП Курган».

«Поступило сообщение о минировании школы №43. На место выехали оперативные службы. Сообщение ложное, эвакуация не проводилась», — сообщили в telegram-канале правительства.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и территорию школы. В региональном избиркоме также подтвердили, что три избирательных участка, расположенные в учебном заведении, работают в штатном режиме.

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Власти Курганской области отреагировали на сообщение о поступлении звонка о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. Информация была ложной, эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе регионального правительства. О минировании писали в telegram-канале «ЧП Курган». «Поступило сообщение о минировании школы №43. На место выехали оперативные службы. Сообщение ложное, эвакуация не проводилась», — сообщили в telegram-канале правительства. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и территорию школы. В региональном избиркоме также подтвердили, что три избирательных участка, расположенные в учебном заведении, работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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