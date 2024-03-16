Курганские власти отреагировали на сообщение о заминировании школы

Власти Курганской области отреагировали на сообщение о поступлении звонка о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. Информация была ложной, эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе регионального правительства. О минировании писали в telegram-канале «ЧП Курган».
«Поступило сообщение о минировании школы №43. На место выехали оперативные службы. Сообщение ложное, эвакуация не проводилась», — сообщили в telegram-канале правительства.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и территорию школы. В региональном избиркоме также подтвердили, что три избирательных участка, расположенные в учебном заведении, работают в штатном режиме.
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