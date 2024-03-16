Курганские власти отреагировали на сообщение о заминировании школы

17 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции провели осмотр школы и местности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области отреагировали на сообщение о поступлении звонка о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. Информация была ложной, эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе регионального правительства. О минировании писали в telegram-канале «ЧП Курган». «Поступило сообщение о минировании школы №43. На место выехали оперативные службы. Сообщение ложное, эвакуация не проводилась», — сообщили в telegram-канале правительства. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и территорию школы. В региональном избиркоме также подтвердили, что три избирательных участка, расположенные в учебном заведении, работают в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области отреагировали на сообщение о поступлении звонка о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. Информация была ложной, эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе регионального правительства. О минировании писали в telegram-канале «ЧП Курган». «Поступило сообщение о минировании школы №43. На место выехали оперативные службы. Сообщение ложное, эвакуация не проводилась», — сообщили в telegram-канале правительства. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и территорию школы. В региональном избиркоме также подтвердили, что три избирательных участка, расположенные в учебном заведении, работают в штатном режиме.