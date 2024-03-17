На избирательном участке в Дубае россияне выстроились в километровую очередь, чтобы проголосовать за будущего президента РФ. Об этом сообщила инвест-коуч Ольга Гогаладзе. По ее словам, сотрудники полиции координируют очередь.
«Сегодня в Дубае первый день сильной жары <…> Люди выстроились в очередь около консульства для того, чтобы проголосовать», — написала Гогаладзе
По ее словам, в Дубае чаще всего собираются толпы в департаменте по регистрации сделок с недвижимостью и в бутики. Она отметила, что километровую очередь координирует полиция.
Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов сообщил, что в Китае россияне активно голосуют на выборах президента РФ. По его словам, граждане осознают важность выбора главы государства для будущего страны.
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