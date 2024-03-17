В Дубае выстроилась километровая очередь на избирательный участок. Видео

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Ольга Гогаладзе сообщила, что полиция координирует очередь в Дубае Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На избирательном участке в Дубае россияне выстроились в километровую очередь, чтобы проголосовать за будущего президента РФ. Об этом сообщила инвест-коуч Ольга Гогаладзе. По ее словам, сотрудники полиции координируют очередь.

«Сегодня в Дубае первый день сильной жары <…> Люди выстроились в очередь около консульства для того, чтобы проголосовать», — написала Гогаладзе в своем telegram-канале.

По ее словам, в Дубае чаще всего собираются толпы в департаменте по регистрации сделок с недвижимостью и в бутики. Она отметила, что километровую очередь координирует полиция.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов сообщил, что в Китае россияне активно голосуют на выборах президента РФ. По его словам, граждане осознают важность выбора главы государства для будущего страны.

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На избирательном участке в Дубае россияне выстроились в километровую очередь, чтобы проголосовать за будущего президента РФ. Об этом сообщила инвест-коуч Ольга Гогаладзе. По ее словам, сотрудники полиции координируют очередь. «Сегодня в Дубае первый день сильной жары <…> Люди выстроились в очередь около консульства для того, чтобы проголосовать», — написала Гогаладзе в своем telegram-канале. По ее словам, в Дубае чаще всего собираются толпы в департаменте по регистрации сделок с недвижимостью и в бутики. Она отметила, что километровую очередь координирует полиция. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов сообщил, что в Китае россияне активно голосуют на выборах президента РФ. По его словам, граждане осознают важность выбора главы государства для будущего страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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