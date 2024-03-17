В Дубае выстроилась километровая очередь на избирательный участок. Видео

17 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Ольга Гогаладзе сообщила, что полиция координирует очередь в Дубае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На избирательном участке в Дубае россияне выстроились в километровую очередь, чтобы проголосовать за будущего президента РФ. Об этом сообщила инвест-коуч Ольга Гогаладзе. По ее словам, сотрудники полиции координируют очередь. «Сегодня в Дубае первый день сильной жары <…> Люди выстроились в очередь около консульства для того, чтобы проголосовать», — написала Гогаладзе в своем telegram-канале . По ее словам, в Дубае чаще всего собираются толпы в департаменте по регистрации сделок с недвижимостью и в бутики. Она отметила, что километровую очередь координирует полиция. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов сообщил, что в Китае россияне активно голосуют на выборах президента РФ. По его словам, граждане осознают важность выбора главы государства для будущего страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На избирательном участке в Дубае россияне выстроились в километровую очередь, чтобы проголосовать за будущего президента РФ. Об этом сообщила инвест-коуч Ольга Гогаладзе. По ее словам, сотрудники полиции координируют очередь. «Сегодня в Дубае первый день сильной жары <…> Люди выстроились в очередь около консульства для того, чтобы проголосовать», — написала Гогаладзе в своем telegram-канале. По ее словам, в Дубае чаще всего собираются толпы в департаменте по регистрации сделок с недвижимостью и в бутики. Она отметила, что километровую очередь координирует полиция. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов сообщил, что в Китае россияне активно голосуют на выборах президента РФ. По его словам, граждане осознают важность выбора главы государства для будущего страны.