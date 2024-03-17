Почти миллион югорчан уже приняли участие в выборах президента
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В ХМАО явка на выборах президента РФ составила 84,51% на 18:00 17 марта. За своих кандидатов проголосовали 955 485 югорчан.
«По состоянию на 18.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 955 485 человек, что составляет 84,51% от общего количества избирателей», — сообщает telegram-канал «Избирком ХМАО». Голосование проходит спокойно, жалоб в избирательную комиссию не поступало.
Явка на выборах президента РФ в ХМАО приблизилась к 85%
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