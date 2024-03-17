Явка на выборах президента РФ в ХМАО приблизилась к 85%. Инфографика

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Почти миллион югорчан уже приняли участие в выборах президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО явка на выборах президента РФ составила 84,51% на 18:00 17 марта. За своих кандидатов проголосовали 955 485 югорчан.

«По состоянию на 18.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 955 485 человек, что составляет 84,51% от общего количества избирателей», — сообщает telegram-канал «Избирком ХМАО». Голосование проходит спокойно, жалоб в избирательную комиссию не поступало.

Явка на выборах президента РФ в ХМАО приблизилась к 85%
Явка на выборах президента РФ в ХМАО приблизилась к 85%

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В ХМАО явка на выборах президента РФ составила 84,51% на 18:00 17 марта. За своих кандидатов проголосовали 955 485 югорчан. «По состоянию на 18.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 955 485 человек, что составляет 84,51% от общего количества избирателей», — сообщает telegram-канал «Избирком ХМАО». Голосование проходит спокойно, жалоб в избирательную комиссию не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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