16 марта 2024

Явка на выборах президента в Курганской области приблизилась к 75%. Инфографика

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Выборы 2024. Избирательная комиссия № 2761 в аэропорту Савино. Пермь , избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
В Курганской области проголосовали более 474 тысяч избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По данным на 18:00 явка на выборах президента РФ в Курганской области составила 74,54%. Всего проголосовали более 474 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома.

«В 18:00 явка составила 74,54%, проголосовали более 474 тысяч избирателей. Лидеры по явке — Далматовский (86,91%), Альменевский (86,13%), Варгашинский (86,08%) и Частоозерский (85,55%) округа», — сообщили в telegram-канале избиркома.

По данным Западной избирательной комиссии Кургана, явка составила 72,31%, а Восточной — 68,45%. В Шадринске проголосовали 68,44% человек.

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По данным на 18:00 явка на выборах президента РФ в Курганской области составила 74,54%. Всего проголосовали более 474 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома. «В 18:00 явка составила 74,54%, проголосовали более 474 тысяч избирателей. Лидеры по явке — Далматовский (86,91%), Альменевский (86,13%), Варгашинский (86,08%) и Частоозерский (85,55%) округа», — сообщили в telegram-канале избиркома. По данным Западной избирательной комиссии Кургана, явка составила 72,31%, а Восточной — 68,45%. В Шадринске проголосовали 68,44% человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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