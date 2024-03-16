В Курганской области проголосовали более 474 тысяч избирателей
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
По данным на 18:00 явка на выборах президента РФ в Курганской области составила 74,54%. Всего проголосовали более 474 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома.
«В 18:00 явка составила 74,54%, проголосовали более 474 тысяч избирателей. Лидеры по явке — Далматовский (86,91%), Альменевский (86,13%), Варгашинский (86,08%) и Частоозерский (85,55%) округа», — сообщили в telegram-канале избиркома.
По данным Западной избирательной комиссии Кургана, явка составила 72,31%, а Восточной — 68,45%. В Шадринске проголосовали 68,44% человек.
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