Политика Выборы Явка на выборах президента в Курганской области приблизилась к 75%. Инфографика 17 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 + В Курганской области проголосовали более 474 тысяч избирателей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По данным на 18:00 явка на выборах президента РФ в Курганской области составила 74,54%. Всего проголосовали более 474 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома. «В 18:00 явка составила 74,54%, проголосовали более 474 тысяч избирателей. Лидеры по явке — Далматовский (86,91%), Альменевский (86,13%), Варгашинский (86,08%) и Частоозерский (85,55%) округа», — сообщили в telegram-канале избиркома. По данным Западной избирательной комиссии Кургана, явка составила 72,31%, а Восточной — 68,45%. В Шадринске проголосовали 68,44% человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По данным на 18:00 явка на выборах президента РФ в Курганской области составила 74,54%. Всего проголосовали более 474 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома. «В 18:00 явка составила 74,54%, проголосовали более 474 тысяч избирателей. Лидеры по явке — Далматовский (86,91%), Альменевский (86,13%), Варгашинский (86,08%) и Частоозерский (85,55%) округа», — сообщили в telegram-канале избиркома. По данным Западной избирательной комиссии Кургана, явка составила 72,31%, а Восточной — 68,45%. В Шадринске проголосовали 68,44% человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям