Организаторы викторины в Курганской области долго не могли вручить автомобиль победителю — семья бросала трубку и обзывала звонящих «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Объявление итоговых результатов викторины проходило в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Да не может быть такого… Вы бандеры недобитые, мы вас добьем. Мы перезвоним, когда убедимся в достоверности», — сказала семья в прямом эфире.
До последнего момента победительница считала, что ей позвонили мошенники. Автомобиль вручат Елене 18 марта в 14:00 на центральной площади Кургана.
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