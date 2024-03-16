16 марта 2024

Жительница Курганской области, выигравшая автомобиль, назвала ведущую мошенницей. Видео

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Женщина несколько раз бросала трубку (архивное фото) Фото:

Организаторы викторины в Курганской области долго не могли вручить автомобиль победителю — семья бросала трубку и обзывала звонящих «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Объявление итоговых результатов викторины проходило в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Да не может быть такого… Вы бандеры недобитые, мы вас добьем. Мы перезвоним, когда убедимся в достоверности», — сказала семья в прямом эфире.

До последнего момента победительница считала, что ей позвонили мошенники. Автомобиль вручат Елене 18 марта в 14:00 на центральной площади Кургана.

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Организаторы викторины в Курганской области долго не могли вручить автомобиль победителю — семья бросала трубку и обзывала звонящих «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Объявление итоговых результатов викторины проходило в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Да не может быть такого… Вы бандеры недобитые, мы вас добьем. Мы перезвоним, когда убедимся в достоверности», — сказала семья в прямом эфире. До последнего момента победительница считала, что ей позвонили мошенники. Автомобиль вручат Елене 18 марта в 14:00 на центральной площади Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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