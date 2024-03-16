Жительница Курганской области, выигравшая автомобиль, назвала ведущую мошенницей. Видео

17 марта 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Женщина несколько раз бросала трубку (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Организаторы викторины в Курганской области долго не могли вручить автомобиль победителю — семья бросала трубку и обзывала звонящих «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Объявление итоговых результатов викторины проходило в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Да не может быть такого… Вы бандеры недобитые, мы вас добьем. Мы перезвоним, когда убедимся в достоверности», — сказала семья в прямом эфире. До последнего момента победительница считала, что ей позвонили мошенники. Автомобиль вручат Елене 18 марта в 14:00 на центральной площади Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы викторины в Курганской области долго не могли вручить автомобиль победителю — семья бросала трубку и обзывала звонящих «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Объявление итоговых результатов викторины проходило в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Да не может быть такого… Вы бандеры недобитые, мы вас добьем. Мы перезвоним, когда убедимся в достоверности», — сказала семья в прямом эфире. До последнего момента победительница считала, что ей позвонили мошенники. Автомобиль вручат Елене 18 марта в 14:00 на центральной площади Кургана.