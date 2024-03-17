Путин лидирует на выборах с рекордным отрывом по итогам обработки 24,4% голосов

Владимир Путин лидирует после обработки 24,4% протоколов
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов по итогам выборов президента. Владимир Путин лидирует с 87,97%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова также отметила, что выборы прошли достойно. «Мы справились», — заявила глава ЦИК.
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