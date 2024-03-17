Путин лидирует на выборах с рекордным отрывом по итогам обработки 24,4% голосов

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин лидирует после обработки 24,4% протоколов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов по итогам выборов президента. Владимир Путин лидирует с 87,97%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова также отметила, что выборы прошли достойно. «Мы справились», — заявила глава ЦИК.

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ЦИК РФ обработала 24,4% протоколов по итогам выборов президента. Владимир Путин лидирует с 87,97%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Памфилова также отметила, что выборы прошли достойно. «Мы справились», — заявила глава ЦИК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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