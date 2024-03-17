17 марта 2024

Путин заявил о готовности обменять Навального*

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин (на фото) заявил о готовности к обмену Навального* Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом лидер РФ сказал в ходе своей беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия 24».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом лидер РФ сказал в ходе своей беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия 24». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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