Путин заявил о готовности обменять Навального*

Путин (на фото) заявил о готовности к обмену Навального*
новость из сюжетаНавальный* скончался в колонии
Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом лидер РФ сказал в ходе своей беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия 24».
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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