Путин заявил о готовности обменять Навального*

18 марта 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Путин (на фото) заявил о готовности к обмену Навального* Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом лидер РФ сказал в ходе своей беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия 24». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом лидер РФ сказал в ходе своей беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия 24». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов