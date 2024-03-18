Почему Путин назвал жителей России соратниками

Президент Владимир Путин: жители России — соратники

18 марта 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал россиян своими соратниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент РФ Владимир Путин назвал жителей России соратниками. На встрече с сотрудниками избирательного штаба и волонтерами избранный глава государства в их лице поблагодарил всех за помощь в кампании и поддержку на выборах. «В Древней Руси соратники — это воины, причем из числа простых горожан и жителей русской земли. Это ополченцы, которые вставали на защиту своего отечества. Люди, которые думали и о текущем дне, и о будущих поколениях. По сути, о нас с вами. История повторяется. Мы все соратники. Я благодарю всех граждан России за то, что они пришли на избирательные участки и проголосовали», — отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что перед Россией стоит много задач. Одной из ключевых на ближайшие шесть лет он обозначил укрепление обороноспособности страны. Он также заверил, что сделает все, чтобы достичь всех намеченных целей. Кроме того, в ночь после выборов Путин отдельно пообщался с сопредседателями своего избирательного штаба Владимиром Машковым, Артемом Жогой и Марьяной Лысенко. Как объяснил URA.RU аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, Путин неслучайно обратился к жителям страны как к соратникам. «Голос каждого на выборах стал актом поддержки страны, актом поддержки курса страны на укрепление, на достижение новых побед, на покорение новых горизонтов. Через само участие в выборах граждане фактически стали соратниками президента в этом деле», — отметил Колчин. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Путин обратился к россиянам, по сути, через членов своего предвыборного штаба и волонтеров, которых он приехал поблагодарить в Гостиный двор. «Путин эту традицию заложил еще в 2000 в году, когда он впервые выиграл на выборах президента. Он всегда с большим уважением относится к тем людям, которые ему помогают. Тем более что он понимает, что эти люди помогли не просто ему, они помогают России», — убежден политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин назвал жителей России соратниками. На встрече с сотрудниками избирательного штаба и волонтерами избранный глава государства в их лице поблагодарил всех за помощь в кампании и поддержку на выборах. «В Древней Руси соратники — это воины, причем из числа простых горожан и жителей русской земли. Это ополченцы, которые вставали на защиту своего отечества. Люди, которые думали и о текущем дне, и о будущих поколениях. По сути, о нас с вами. История повторяется. Мы все соратники. Я благодарю всех граждан России за то, что они пришли на избирательные участки и проголосовали», — отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что перед Россией стоит много задач. Одной из ключевых на ближайшие шесть лет он обозначил укрепление обороноспособности страны. Он также заверил, что сделает все, чтобы достичь всех намеченных целей. Кроме того, в ночь после выборов Путин отдельно пообщался с сопредседателями своего избирательного штаба Владимиром Машковым, Артемом Жогой и Марьяной Лысенко. Как объяснил URA.RU аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, Путин неслучайно обратился к жителям страны как к соратникам. «Голос каждого на выборах стал актом поддержки страны, актом поддержки курса страны на укрепление, на достижение новых побед, на покорение новых горизонтов. Через само участие в выборах граждане фактически стали соратниками президента в этом деле», — отметил Колчин. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Путин обратился к россиянам, по сути, через членов своего предвыборного штаба и волонтеров, которых он приехал поблагодарить в Гостиный двор. «Путин эту традицию заложил еще в 2000 в году, когда он впервые выиграл на выборах президента. Он всегда с большим уважением относится к тем людям, которые ему помогают. Тем более что он понимает, что эти люди помогли не просто ему, они помогают России», — убежден политолог.