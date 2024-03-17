Происшествия Прокуратура ХМАО разбирается в жалобе о насилии над ребенком-инвалидом 18 марта 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом в школе. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой г. Сургута проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ, о применении насилия в отношении ребенка — инвалида в образовательном учреждении г. Сургута. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации прокуратуры ХМАО. В группе «К-Информ | Сургут» в соцсети «ВКонтакте» мать мальчика с инвалидностью опубликовала пост, в котором обвинила учительницу сына-первоклассника в том, что та нанесла ребенку ссадины. По словам женщины, педагог схватила мальчика за шею и прижала лицом к парте. Родители ребенка с инвалидностью обратились в полицию. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об образовании и действия ответственных за охрану жизни и здоровья учеников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом в школе. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой г. Сургута проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ, о применении насилия в отношении ребенка — инвалида в образовательном учреждении г. Сургута. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации прокуратуры ХМАО. В группе «К-Информ | Сургут» в соцсети «ВКонтакте» мать мальчика с инвалидностью опубликовала пост, в котором обвинила учительницу сына-первоклассника в том, что та нанесла ребенку ссадины. По словам женщины, педагог схватила мальчика за шею и прижала лицом к парте. Родители ребенка с инвалидностью обратились в полицию. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об образовании и действия ответственных за охрану жизни и здоровья учеников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям