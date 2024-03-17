Прокуратура ХМАО разбирается в жалобе о насилии над ребенком-инвалидом

Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом в школе. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства.
«По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой г. Сургута проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ, о применении насилия в отношении ребенка — инвалида в образовательном учреждении г. Сургута. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации прокуратуры ХМАО.
В группе «К-Информ | Сургут» в соцсети «ВКонтакте» мать мальчика с инвалидностью опубликовала пост, в котором обвинила учительницу сына-первоклассника в том, что та нанесла ребенку ссадины. По словам женщины, педагог схватила мальчика за шею и прижала лицом к парте. Родители ребенка с инвалидностью обратились в полицию.
В ходе проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об образовании и действия ответственных за охрану жизни и здоровья учеников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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