17 марта 2024

Прокуратура ХМАО разбирается в жалобе о насилии над ребенком-инвалидом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, уголовное дело, прокуратура, проверка, досье, личное дело, прокурор, должность прокурора, портфель прокурора, компромат
Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом Фото:

Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом в школе. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой г. Сургута проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ, о применении насилия в отношении ребенка — инвалида в образовательном учреждении г. Сургута. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации прокуратуры ХМАО.

В группе «К-Информ | Сургут» в соцсети «ВКонтакте» мать мальчика с инвалидностью опубликовала пост, в котором обвинила учительницу сына-первоклассника в том, что та нанесла ребенку ссадины. По словам женщины, педагог схватила мальчика за шею и прижала лицом к парте. Родители ребенка с инвалидностью обратились в полицию.

В ходе проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об образовании и действия ответственных за охрану жизни и здоровья учеников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ХМАО проконтролирует проверку в отношении насилия над ребенком-инвалидом в школе. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой г. Сургута проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ, о применении насилия в отношении ребенка — инвалида в образовательном учреждении г. Сургута. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации прокуратуры ХМАО. В группе «К-Информ | Сургут» в соцсети «ВКонтакте» мать мальчика с инвалидностью опубликовала пост, в котором обвинила учительницу сына-первоклассника в том, что та нанесла ребенку ссадины. По словам женщины, педагог схватила мальчика за шею и прижала лицом к парте. Родители ребенка с инвалидностью обратились в полицию. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об образовании и действия ответственных за охрану жизни и здоровья учеников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...