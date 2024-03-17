17 марта 2024

Тюменский избирком назвал итоговую явку на выборах президента РФ. Инфографика

Итоговая явка на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
За три дня в области проголосовало 84,3% от общего числа избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По итогам трех дней голосования явка избирателей на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин.

«Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области (за исключением трех участков) составила 84,3%,», — рассказал Игорь Халин. Он также озвучил итоги голосования по каждому из кандидатов.

Большинство голосов тюменцев ушли Владимиру Путину: его результат 84,83%. За Леонида Слуцкого проголосовали 6,27% тюменцев, пришедших на выборы. За Николая Харитонова — 6,09%, а за Владислава Даванкова — 2,04%.

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По итогам трех дней голосования явка избирателей на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области (за исключением трех участков) составила 84,3%,», — рассказал Игорь Халин. Он также озвучил итоги голосования по каждому из кандидатов. Большинство голосов тюменцев ушли Владимиру Путину: его результат 84,83%. За Леонида Слуцкого проголосовали 6,27% тюменцев, пришедших на выборы. За Николая Харитонова — 6,09%, а за Владислава Даванкова — 2,04%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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