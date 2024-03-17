Тюменский избирком назвал итоговую явку на выборах президента РФ. Инфографика

Итоговая явка на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%

18 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

За три дня в области проголосовало 84,3% от общего числа избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По итогам трех дней голосования явка избирателей на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области (за исключением трех участков) составила 84,3%,», — рассказал Игорь Халин. Он также озвучил итоги голосования по каждому из кандидатов. Большинство голосов тюменцев ушли Владимиру Путину: его результат 84,83%. За Леонида Слуцкого проголосовали 6,27% тюменцев, пришедших на выборы. За Николая Харитонова — 6,09%, а за Владислава Даванкова — 2,04%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам трех дней голосования явка избирателей на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области (за исключением трех участков) составила 84,3%,», — рассказал Игорь Халин. Он также озвучил итоги голосования по каждому из кандидатов. Большинство голосов тюменцев ушли Владимиру Путину: его результат 84,83%. За Леонида Слуцкого проголосовали 6,27% тюменцев, пришедших на выборы. За Николая Харитонова — 6,09%, а за Владислава Даванкова — 2,04%.