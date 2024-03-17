По итогам трех дней голосования явка избирателей на выборы президента РФ в Тюменской области составила 84,3%. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин.
«Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области (за исключением трех участков) составила 84,3%,», — рассказал Игорь Халин. Он также озвучил итоги голосования по каждому из кандидатов.
Большинство голосов тюменцев ушли Владимиру Путину: его результат 84,83%. За Леонида Слуцкого проголосовали 6,27% тюменцев, пришедших на выборы. За Николая Харитонова — 6,09%, а за Владислава Даванкова — 2,04%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.