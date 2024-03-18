Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто часть России

Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто неотъемлемая часть России

18 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто неотъемлемая часть России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что Крым и Севастополь де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Это решение принято 10 лет назад в полном соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Де-юре и де-факто Крым и Севастополь — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Объявление независимости Крыма и последующее решение о присоединении Крыма и Севастополя к России осуществлялось в полном соответствии с международным правом», — заявил Песков. В Госдуму внесен законопроект, которым признается недействительным с момента принятия в 1954 году решение о передаче Крыма Украине. 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения полуострова в состав России и образовании двух новых субъектов — города федерального значения Севастополя и Республики Крым. Запад не признает этого решения. Официально Крым и Севастополь признают российскими семь государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что Крым и Севастополь де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Это решение принято 10 лет назад в полном соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Де-юре и де-факто Крым и Севастополь — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Объявление независимости Крыма и последующее решение о присоединении Крыма и Севастополя к России осуществлялось в полном соответствии с международным правом», — заявил Песков. В Госдуму внесен законопроект, которым признается недействительным с момента принятия в 1954 году решение о передаче Крыма Украине. 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения полуострова в состав России и образовании двух новых субъектов — города федерального значения Севастополя и Республики Крым. Запад не признает этого решения. Официально Крым и Севастополь признают российскими семь государств.