Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто часть России

Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто неотъемлемая часть России
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто неотъемлемая часть России Фото:

В Кремле заявили, что Крым и Севастополь де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Это решение принято 10 лет назад в полном соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Де-юре и де-факто Крым и Севастополь — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Объявление независимости Крыма и последующее решение о присоединении Крыма и Севастополя к России осуществлялось в полном соответствии с международным правом», — заявил Песков.

В Госдуму внесен законопроект, которым признается недействительным с момента принятия в 1954 году решение о передаче Крыма Украине. 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения полуострова в состав России и образовании двух новых субъектов — города федерального значения Севастополя и Республики Крым. Запад не признает этого решения. Официально Крым и Севастополь признают российскими семь государств.

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В Кремле заявили, что Крым и Севастополь де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Это решение принято 10 лет назад в полном соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Де-юре и де-факто Крым и Севастополь — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Объявление независимости Крыма и последующее решение о присоединении Крыма и Севастополя к России осуществлялось в полном соответствии с международным правом», — заявил Песков. В Госдуму внесен законопроект, которым признается недействительным с момента принятия в 1954 году решение о передаче Крыма Украине. 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения полуострова в состав России и образовании двух новых субъектов — города федерального значения Севастополя и Республики Крым. Запад не признает этого решения. Официально Крым и Севастополь признают российскими семь государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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