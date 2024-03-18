Зэк из ЯНАО потребовал от тюменской полиции 100 000 рублей

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, татуировка, наколка, арестованный, подсудимый, зэк, партаки
Заключенный остался без 100 000 рублей Фото:

Заключенный колонии в ЯНАО подал иск на МВД и полицию Тюмени и потребовал выплатить ему 100 000 рублей моральной компенсации. Информацию URA.RU предоставили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как утверждал мужчина, в 2021 году полицейские не уведомили его о результатах проверки по поданному им заявлению о нападении.

«Заключенный исправительной колонии УФСИН РФ по ЯНАО вспомнил, что в 2021 году он обращался в дежурную часть одного из отделов полиции в Тюмени с заявлением о преступлениях в отношении себя (разбойное нападение и хулиганство). Однако его не уведомили о результатах проверки по делу. За это мужчина потребовал с МВД и тюменских силовиков 100 000 рублей компенсации», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина настаивал, что его процессуальные права были нарушены, что затруднило ему возможность обжаловать решение по уголовному делу. Из-за этого мужчина якобы страдал — как морально, так и нравственно.

Как выяснилось в суде, истец получал все необходимые документы и извещения. А в действиях полицейских нарушений не нашли. В выплате моральной компенсации заключенному отказали.

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Заключенный колонии в ЯНАО подал иск на МВД и полицию Тюмени и потребовал выплатить ему 100 000 рублей моральной компенсации. Информацию URA.RU предоставили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как утверждал мужчина, в 2021 году полицейские не уведомили его о результатах проверки по поданному им заявлению о нападении. «Заключенный исправительной колонии УФСИН РФ по ЯНАО вспомнил, что в 2021 году он обращался в дежурную часть одного из отделов полиции в Тюмени с заявлением о преступлениях в отношении себя (разбойное нападение и хулиганство). Однако его не уведомили о результатах проверки по делу. За это мужчина потребовал с МВД и тюменских силовиков 100 000 рублей компенсации», — рассказали в пресс-службе. Мужчина настаивал, что его процессуальные права были нарушены, что затруднило ему возможность обжаловать решение по уголовному делу. Из-за этого мужчина якобы страдал — как морально, так и нравственно. Как выяснилось в суде, истец получал все необходимые документы и извещения. А в действиях полицейских нарушений не нашли. В выплате моральной компенсации заключенному отказали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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