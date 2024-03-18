Германия не признала законность выборов президента РФ

18 марта 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Германия отказалась признавать законность выборов в России, где была рекордная явка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Немецкое правительство не признает законность выборов президента России, на которых победил лидер страны Владимир Путин. Об этом заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. «Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой. Однако мы готовы поговорить с победителем, но пока не планируем», — заявила Кристиане Хоффман. Ее слова приводит ТАСС. Явка на выборах побила рекорд предыдущего голосования, которое было в 2018 году. Тогда она составила 67,54%. В 2024 году — 73,33%. Такой показатель почти побил рекорд 1991 года, когда главу России выбирало 74,66% избирателей. Лидер РФ в своем предвыборном штабе связал высокую явку на выборах с драматизмом ситуации, передает МК.RU . По последним данным, Путин набрал 87,29%. После окончания голосования кандидат в президенты провел конференцию, где поблагодарил всех, кто пришел на выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкое правительство не признает законность выборов президента России, на которых победил лидер страны Владимир Путин. Об этом заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. «Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой. Однако мы готовы поговорить с победителем, но пока не планируем», — заявила Кристиане Хоффман. Ее слова приводит ТАСС. Явка на выборах побила рекорд предыдущего голосования, которое было в 2018 году. Тогда она составила 67,54%. В 2024 году — 73,33%. Такой показатель почти побил рекорд 1991 года, когда главу России выбирало 74,66% избирателей. Лидер РФ в своем предвыборном штабе связал высокую явку на выборах с драматизмом ситуации, передает МК.RU. По последним данным, Путин набрал 87,29%. После окончания голосования кандидат в президенты провел конференцию, где поблагодарил всех, кто пришел на выборы.