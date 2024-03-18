Путин провел пресс-конференцию после окончания голосования: что сказал президент

Действующий президент России и самовыдвиженец Владимир Путин провел пресс-конференцию после закрытия избирательных участков, где проходили выборы нового главы РФ. Он приехал в свой избирательный штаб, где поблагодарил волонтеров за работу в ходе предвыборной кампании и россиян, принявших участие в голосовании. О том, какие заявления сделал Путин на встрече — в материале URA.RU.
О выборах и будущем России
Владимир Путин заявил об условиях дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, эффективнее и сильнее. Он подчеркнул, что впереди у страны много задач, но сомнений в консолидированности общества нет. Российский лидер также отметил, что у тех, кто хотел подавить волю и сознание россиян, этого сделать не получилось и не получится никогда. «Все задуманные планы по развитию России, безусловно, будут решены, цели достигнуты», — сказал Путин. Он заявил, что мечтает о сильной и независимой России, и выразил надежду, что благодаря выборам это получится реализовать.
Говоря о голосовании, президент подчеркнул, что его результаты — это доверие со стороны граждан страны. «Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много», — отметил Путин. Он заявил, что высокая явка также связана с драматическими событиями, а именно с тем, что сейчас переживает страна. По его словам, избирательный штаб проделал большую работу, а главная задача сейчас — не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед и выполнять обещания.
Также Путин похвалил призыв голосовать в полдень с зеленкой, так как это все же призыв к участию в выборах, однако подчеркнул, что инциденты с порчей бюллетеней — это плохо. Он отдельно отметил, что на избирательных участках работало много иностранных и независимых наблюдателей, следящих за процессом.
То, что Борис Надеждин не принял участие в прошедшей компании, — результат его неудовлетворительной подготовки, заявил Путин. Также он рассказал, что часть партий КПРФ и ЛДПР отдала немалую часть голосов действующему президенту страны. Говоря о выборах, российский лидер отметил, что не ожидал настолько хороших результатов в новых регионах России и Крыму.
Решение о формировании нового кабинета министров администрации президента будет приниматься без суеты. Для этого, по закону, есть 2,5 месяца, подчеркнул Путин. Он рассказал, что, вероятно, в политической жизни страны останется все так, как было.
О конфликте на Украине и военных преступниках
Владимир Путин на встрече поблагодарил военных, защищающих Россию на передовой. В приграничной зоне, по его словам, находится около 5000 солдат ВСУ, при этом их потери порядка 40%. Президент заявил, что украинские военные бездумно атакуют, попадая в «мясорубку». Он подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят серьезно выстроить межгосударственные отношения.
Российский лидер отдельно упомянул, что в РФ нет смертной казни, но к предателям будут относиться, как в зоне боевых действий. По его словам, предатели сейчас воюют на стороне неонацистов, как во время Великой Отечественной войны воевали за нацистов. Правоохранительным органам будут даны указания выявлять тех, кто с оружием сражается против России, заявил Путин, комментируя диверсии украинской организации «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России).
По словам президента, военнослужащие стран НАТО сейчас присутствуют на Украине, однако в этом нет ничего хорошего, так как они погибают в больших количествах. Он не исключает, что Россия будет вынуждена создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму.
О внешней политике
Путин заявил, что международные чиновники извращают смысл олимпийского движения, подрывая основы международного спорта. Он уточнил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады, однако РФ готова рассмотреть любые вопросы. По его словам, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.
Российская экономика старается меняться в сторону инновационной, как в Китае. Совпадение КНР и РФ на международной арене, по словам Путина, является стабилизирующим фактором — в ближайшее время страны будут наращивать межгосударственные отношения. Президент также отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.
Использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для США из-за того, что демократии нет в предвыборных процессах страны, сказал Владимир Путин. То, что в России нет голосования по почте, а в Америке есть, тоже имеет значение. Путин подчеркнул, что Россия будет рада и поделиться опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно. Президент уточнил, что Россия будет готова работать с любым избранным президентом США.
Российский лидер также заявил, что в случае полномасштабного конфликта между РФ и НАТО мир будет в шаге от Третьей мировой войны, а в ней никто не заинтересован. Он отметил, что реакция стран Запада на российские выборы ожидаема, так как они борются с Москвой вооруженным путем и намереваются уменьшить темп развития страны.
Что еще сказал Путин
Владимир Путин назвал печальным уход из жизни Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал он. Российский лидер подчеркнул, что был согласен на обмен Навального на других людей, находящихся в местах лишения свободы стран Запада.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.