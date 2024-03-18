Путин провел пресс-конференцию после окончания голосования: что сказал президент

18 марта 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил в своем избирательном штабе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действующий президент России и самовыдвиженец Владимир Путин провел пресс-конференцию после закрытия избирательных участков, где проходили выборы нового главы РФ. Он приехал в свой избирательный штаб, где поблагодарил волонтеров за работу в ходе предвыборной кампании и россиян, принявших участие в голосовании. О том, какие заявления сделал Путин на встрече — в материале URA.RU. О выборах и будущем России Владимир Путин заявил об условиях дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, эффективнее и сильнее. Он подчеркнул, что впереди у страны много задач, но сомнений в консолидированности общества нет. Российский лидер также отметил, что у тех, кто хотел подавить волю и сознание россиян, этого сделать не получилось и не получится никогда. «Все задуманные планы по развитию России, безусловно, будут решены, цели достигнуты», — сказал Путин. Он заявил, что мечтает о сильной и независимой России, и выразил надежду, что благодаря выборам это получится реализовать. Говоря о голосовании, президент подчеркнул, что его результаты — это доверие со стороны граждан страны. «Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много», — отметил Путин. Он заявил, что высокая явка также связана с драматическими событиями, а именно с тем, что сейчас переживает страна. По его словам, избирательный штаб проделал большую работу, а главная задача сейчас — не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед и выполнять обещания. Также Путин похвалил призыв голосовать в полдень с зеленкой, так как это все же призыв к участию в выборах, однако подчеркнул, что инциденты с порчей бюллетеней — это плохо. Он отдельно отметил, что на избирательных участках работало много иностранных и независимых наблюдателей, следящих за процессом. То, что Борис Надеждин не принял участие в прошедшей компании, — результат его неудовлетворительной подготовки, заявил Путин. Также он рассказал, что часть партий КПРФ и ЛДПР отдала немалую часть голосов действующему президенту страны. Говоря о выборах, российский лидер отметил, что не ожидал настолько хороших результатов в новых регионах России и Крыму. Решение о формировании нового кабинета министров администрации президента будет приниматься без суеты. Для этого, по закону, есть 2,5 месяца, подчеркнул Путин. Он рассказал, что, вероятно, в политической жизни страны останется все так, как было. О конфликте на Украине и военных преступниках Владимир Путин на встрече поблагодарил военных, защищающих Россию на передовой. В приграничной зоне, по его словам, находится около 5000 солдат ВСУ, при этом их потери порядка 40%. Президент заявил, что украинские военные бездумно атакуют, попадая в «мясорубку». Он подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят серьезно выстроить межгосударственные отношения. Российский лидер отдельно упомянул, что в РФ нет смертной казни, но к предателям будут относиться, как в зоне боевых действий. По его словам, предатели сейчас воюют на стороне неонацистов, как во время Великой Отечественной войны воевали за нацистов. Правоохранительным органам будут даны указания выявлять тех, кто с оружием сражается против России, заявил Путин, комментируя диверсии украинской организации «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России). По словам президента, военнослужащие стран НАТО сейчас присутствуют на Украине, однако в этом нет ничего хорошего, так как они погибают в больших количествах. Он не исключает, что Россия будет вынуждена создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. О внешней политике Путин заявил, что международные чиновники извращают смысл олимпийского движения, подрывая основы международного спорта. Он уточнил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады, однако РФ готова рассмотреть любые вопросы. По его словам, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. Российская экономика старается меняться в сторону инновационной, как в Китае. Совпадение КНР и РФ на международной арене, по словам Путина, является стабилизирующим фактором — в ближайшее время страны будут наращивать межгосударственные отношения. Президент также отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для США из-за того, что демократии нет в предвыборных процессах страны, сказал Владимир Путин. То, что в России нет голосования по почте, а в Америке есть, тоже имеет значение. Путин подчеркнул, что Россия будет рада и поделиться опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно. Президент уточнил, что Россия будет готова работать с любым избранным президентом США. Российский лидер также заявил, что в случае полномасштабного конфликта между РФ и НАТО мир будет в шаге от Третьей мировой войны, а в ней никто не заинтересован. Он отметил, что реакция стран Запада на российские выборы ожидаема, так как они борются с Москвой вооруженным путем и намереваются уменьшить темп развития страны. Что еще сказал Путин Владимир Путин назвал печальным уход из жизни Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал он. Российский лидер подчеркнул, что был согласен на обмен Навального на других людей, находящихся в местах лишения свободы стран Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий президент России и самовыдвиженец Владимир Путин провел пресс-конференцию после закрытия избирательных участков, где проходили выборы нового главы РФ. Он приехал в свой избирательный штаб, где поблагодарил волонтеров за работу в ходе предвыборной кампании и россиян, принявших участие в голосовании. О том, какие заявления сделал Путин на встрече — в материале URA.RU. Владимир Путин заявил об условиях дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, эффективнее и сильнее. Он подчеркнул, что впереди у страны много задач, но сомнений в консолидированности общества нет. Российский лидер также отметил, что у тех, кто хотел подавить волю и сознание россиян, этого сделать не получилось и не получится никогда. «Все задуманные планы по развитию России, безусловно, будут решены, цели достигнуты», — сказал Путин. Он заявил, что мечтает о сильной и независимой России, и выразил надежду, что благодаря выборам это получится реализовать. Говоря о голосовании, президент подчеркнул, что его результаты — это доверие со стороны граждан страны. «Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много», — отметил Путин. Он заявил, что высокая явка также связана с драматическими событиями, а именно с тем, что сейчас переживает страна. По его словам, избирательный штаб проделал большую работу, а главная задача сейчас — не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед и выполнять обещания. Также Путин похвалил призыв голосовать в полдень с зеленкой, так как это все же призыв к участию в выборах, однако подчеркнул, что инциденты с порчей бюллетеней — это плохо. Он отдельно отметил, что на избирательных участках работало много иностранных и независимых наблюдателей, следящих за процессом. То, что Борис Надеждин не принял участие в прошедшей компании, — результат его неудовлетворительной подготовки, заявил Путин. Также он рассказал, что часть партий КПРФ и ЛДПР отдала немалую часть голосов действующему президенту страны. Говоря о выборах, российский лидер отметил, что не ожидал настолько хороших результатов в новых регионах России и Крыму. Решение о формировании нового кабинета министров администрации президента будет приниматься без суеты. Для этого, по закону, есть 2,5 месяца, подчеркнул Путин. Он рассказал, что, вероятно, в политической жизни страны останется все так, как было. Владимир Путин на встрече поблагодарил военных, защищающих Россию на передовой. В приграничной зоне, по его словам, находится около 5000 солдат ВСУ, при этом их потери порядка 40%. Президент заявил, что украинские военные бездумно атакуют, попадая в «мясорубку». Он подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят серьезно выстроить межгосударственные отношения. Российский лидер отдельно упомянул, что в РФ нет смертной казни, но к предателям будут относиться, как в зоне боевых действий. По его словам, предатели сейчас воюют на стороне неонацистов, как во время Великой Отечественной войны воевали за нацистов. Правоохранительным органам будут даны указания выявлять тех, кто с оружием сражается против России, заявил Путин, комментируя диверсии украинской организации «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России). По словам президента, военнослужащие стран НАТО сейчас присутствуют на Украине, однако в этом нет ничего хорошего, так как они погибают в больших количествах. Он не исключает, что Россия будет вынуждена создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Путин заявил, что международные чиновники извращают смысл олимпийского движения, подрывая основы международного спорта. Он уточнил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады, однако РФ готова рассмотреть любые вопросы. По его словам, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. Российская экономика старается меняться в сторону инновационной, как в Китае. Совпадение КНР и РФ на международной арене, по словам Путина, является стабилизирующим фактором — в ближайшее время страны будут наращивать межгосударственные отношения. Президент также отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для США из-за того, что демократии нет в предвыборных процессах страны, сказал Владимир Путин. То, что в России нет голосования по почте, а в Америке есть, тоже имеет значение. Путин подчеркнул, что Россия будет рада и поделиться опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно. Президент уточнил, что Россия будет готова работать с любым избранным президентом США. Российский лидер также заявил, что в случае полномасштабного конфликта между РФ и НАТО мир будет в шаге от Третьей мировой войны, а в ней никто не заинтересован. Он отметил, что реакция стран Запада на российские выборы ожидаема, так как они борются с Москвой вооруженным путем и намереваются уменьшить темп развития страны. Владимир Путин назвал печальным уход из жизни Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал он. Российский лидер подчеркнул, что был согласен на обмен Навального на других людей, находящихся в местах лишения свободы стран Запада.