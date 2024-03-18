Украина потратит пять миллиардов на новые дроны

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу,  stock, дрон
Денис Шмыгаль сообщил, что будут закуплены дроны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Дополнительные пять миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что на эти средства будут закуплены дроны.

Украина увеличила количество атак по российским регионам. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк сообщил, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Газета Politico сообщила, что у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия, передает RT.

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Правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Дополнительные пять миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что на эти средства будут закуплены дроны. Украина увеличила количество атак по российским регионам. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк сообщил, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Газета Politico сообщила, что у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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