Украина потратит пять миллиардов на новые дроны

18 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Денис Шмыгаль сообщил, что будут закуплены дроны Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Дополнительные пять миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что на эти средства будут закуплены дроны. Украина увеличила количество атак по российским регионам. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк сообщил, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Газета Politico сообщила, что у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Дополнительные пять миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что на эти средства будут закуплены дроны. Украина увеличила количество атак по российским регионам. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк сообщил, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Газета Politico сообщила, что у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия, передает RT.