Украина потратит пять миллиардов на новые дроны

Правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Дополнительные пять миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что на эти средства будут закуплены дроны.
Украина увеличила количество атак по российским регионам. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк сообщил, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Газета Politico сообщила, что у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия, передает RT.
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