WSJ: Украина собирается произвести миллион FPV-дронов

03 февраля 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Беспилотники будут собирать в небольших мастерских на территории Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Об этом сообщил руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal. Он отметил, что дроны будут изготавливать в небольших мастерских на территории Украины. «С нашей экономикой мы не можем производить танки. Наше решение — производить беспилотники», — заявил Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal . По его словам, большой проблемой является получение китайских запчастей и их отправка на Украину. Он подчеркнул, что беспилотники будут собираться в небольших мастерских. Ранее советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Иван Ступак заявил, что украинцы должны дома делать FPV-дроны для ВСУ. Российские силы используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику.

Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Об этом сообщил руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal. Он отметил, что дроны будут изготавливать в небольших мастерских на территории Украины. «С нашей экономикой мы не можем производить танки. Наше решение — производить беспилотники», — заявил Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal. По его словам, большой проблемой является получение китайских запчастей и их отправка на Украину. Он подчеркнул, что беспилотники будут собираться в небольших мастерских. Ранее советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Иван Ступак заявил, что украинцы должны дома делать FPV-дроны для ВСУ. Российские силы используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику.