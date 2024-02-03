WSJ: Украина собирается произвести миллион FPV-дронов

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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, оператор бпла, fpv дрон, фпв дрон
Беспилотники будут собирать в небольших мастерских на территории Украины Фото:

Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Об этом сообщил руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal. Он отметил, что дроны будут изготавливать в небольших мастерских на территории Украины.

«С нашей экономикой мы не можем производить танки. Наше решение — производить беспилотники», — заявил Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal.

По его словам, большой проблемой является получение китайских запчастей и их отправка на Украину. Он подчеркнул, что беспилотники будут собираться в небольших мастерских.

Ранее советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Иван Ступак заявил, что украинцы должны дома делать FPV-дроны для ВСУ. Российские силы используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику.

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Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Об этом сообщил руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal. Он отметил, что дроны будут изготавливать в небольших мастерских на территории Украины. «С нашей экономикой мы не можем производить танки. Наше решение — производить беспилотники», — заявил Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal. По его словам, большой проблемой является получение китайских запчастей и их отправка на Украину. Он подчеркнул, что беспилотники будут собираться в небольших мастерских. Ранее советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Иван Ступак заявил, что украинцы должны дома делать FPV-дроны для ВСУ. Российские силы используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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