Правительство выделит 4,5 млрд рублей на лечение гепатита С

18 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мишустин увеличил финансирование лекарств для больных гепатитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Правительство направит российским субъектам 4,5 млрд рублей на закупку лекарств, которые нужны при столь серьезном заболевании [гепатит С]. Средства уже запланированы на следующие 2 года, а с учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение 3 лет составит порядка 18 миллиардов рублей», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Как отметил премьер, все принятые решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам больных гепатитом С в 2024 году. «В соответствии с поручением Президента к 2030 году распространение заболевания должно быть сведено к минимуму», — напомнил о важности исполнения поручений президента премьер-министр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Правительство направит российским субъектам 4,5 млрд рублей на закупку лекарств, которые нужны при столь серьезном заболевании [гепатит С]. Средства уже запланированы на следующие 2 года, а с учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение 3 лет составит порядка 18 миллиардов рублей», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Как отметил премьер, все принятые решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам больных гепатитом С в 2024 году. «В соответствии с поручением Президента к 2030 году распространение заболевания должно быть сведено к минимуму», — напомнил о важности исполнения поручений президента премьер-министр.