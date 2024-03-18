Правительство выделит 4,5 млрд рублей на лечение гепатита С

Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Правительство направит российским субъектам 4,5 млрд рублей на закупку лекарств, которые нужны при столь серьезном заболевании [гепатит С]. Средства уже запланированы на следующие 2 года, а с учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение 3 лет составит порядка 18 миллиардов рублей», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил премьер, все принятые решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам больных гепатитом С в 2024 году. «В соответствии с поручением Президента к 2030 году распространение заболевания должно быть сведено к минимуму», — напомнил о важности исполнения поручений президента премьер-министр.
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