Глава Сургута обратился к жителям после выборов президента РФ

Мэр Сургута Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России. В своем telegram-канале глава города сообщил, что 84% сургутян посетили избирательные участки.
«Мы сделали свой выбор, показав силу и единство страны. Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленный патриотизм. Подсчет бюллетеней в Сургуте завершился. Явка небывало высокая для нашего города и составила 84,48%. Это более 245 тысяч избирателей. Этот показатель говорит об активности и включенности в выборы практически каждой семьи, каждого из нас», — резюмировал Филатов.
В результате голосования, за Владимира Путина отдали голоса 85,7% сургутян. За Николая Харитонова проголосовало 6,5% местных жителей, за Леонида Слуцкого — 5,1%, отметки в бюллетенях за Владислава Даванкова поставили 2,3%.
«Поздравляем Президента Владимира Владимировича Путина с безусловной победой и такой же безусловной поддержкой россиян. Мы вместе!» — подытожил мэр Сургута.
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