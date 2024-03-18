Глава Сургута обратился к жителям после выборов президента РФ

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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Мэр Сургута Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России. В своем telegram-канале глава города сообщил, что 84% сургутян посетили избирательные участки.

«Мы сделали свой выбор, показав силу и единство страны. Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленный патриотизм. Подсчет бюллетеней в Сургуте завершился. Явка небывало высокая для нашего города и составила 84,48%. Это более 245 тысяч избирателей. Этот показатель говорит об активности и включенности в выборы практически каждой семьи, каждого из нас», — резюмировал Филатов.

В результате голосования, за Владимира Путина отдали голоса 85,7% сургутян. За Николая Харитонова проголосовало 6,5% местных жителей, за Леонида Слуцкого — 5,1%, отметки в бюллетенях за Владислава Даванкова поставили 2,3%.

«Поздравляем Президента Владимира Владимировича Путина с безусловной победой и такой же безусловной поддержкой россиян. Мы вместе!» — подытожил мэр Сургута.

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Мэр Сургута Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России. В своем telegram-канале глава города сообщил, что 84% сургутян посетили избирательные участки. «Мы сделали свой выбор, показав силу и единство страны. Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленный патриотизм. Подсчет бюллетеней в Сургуте завершился. Явка небывало высокая для нашего города и составила 84,48%. Это более 245 тысяч избирателей. Этот показатель говорит об активности и включенности в выборы практически каждой семьи, каждого из нас», — резюмировал Филатов. В результате голосования, за Владимира Путина отдали голоса 85,7% сургутян. За Николая Харитонова проголосовало 6,5% местных жителей, за Леонида Слуцкого — 5,1%, отметки в бюллетенях за Владислава Даванкова поставили 2,3%. «Поздравляем Президента Владимира Владимировича Путина с безусловной победой и такой же безусловной поддержкой россиян. Мы вместе!» — подытожил мэр Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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