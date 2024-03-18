Глава Сургута обратился к жителям после выборов президента РФ

18 марта 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мэр Сургута Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России. В своем telegram-канале глава города сообщил, что 84% сургутян посетили избирательные участки. «Мы сделали свой выбор, показав силу и единство страны. Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленный патриотизм. Подсчет бюллетеней в Сургуте завершился. Явка небывало высокая для нашего города и составила 84,48%. Это более 245 тысяч избирателей. Этот показатель говорит об активности и включенности в выборы практически каждой семьи, каждого из нас», — резюмировал Филатов. В результате голосования, за Владимира Путина отдали голоса 85,7% сургутян. За Николая Харитонова проголосовало 6,5% местных жителей, за Леонида Слуцкого — 5,1%, отметки в бюллетенях за Владислава Даванкова поставили 2,3%. «Поздравляем Президента Владимира Владимировича Путина с безусловной победой и такой же безусловной поддержкой россиян. Мы вместе!» — подытожил мэр Сургута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Сургута Андрей Филатов поблагодарил жителей за небывало высокую явку на выборах президента России. В своем telegram-канале глава города сообщил, что 84% сургутян посетили избирательные участки. «Мы сделали свой выбор, показав силу и единство страны. Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленный патриотизм. Подсчет бюллетеней в Сургуте завершился. Явка небывало высокая для нашего города и составила 84,48%. Это более 245 тысяч избирателей. Этот показатель говорит об активности и включенности в выборы практически каждой семьи, каждого из нас», — резюмировал Филатов. В результате голосования, за Владимира Путина отдали голоса 85,7% сургутян. За Николая Харитонова проголосовало 6,5% местных жителей, за Леонида Слуцкого — 5,1%, отметки в бюллетенях за Владислава Даванкова поставили 2,3%. «Поздравляем Президента Владимира Владимировича Путина с безусловной победой и такой же безусловной поддержкой россиян. Мы вместе!» — подытожил мэр Сургута.