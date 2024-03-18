ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет Ил-20М. stock, stock, ил-20м
ВВС Германии объявили, что среагировали по тревоге из-за Ил-20 Фото:

Немецкие истребители были подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20 (COOT-A). Об этом сообщили в Воздушных силах ФРГ.

«И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (на севере ФРГ — прим. URA.RU), чтобы идентифицировать российский самолет без плана полета и радиоконтакта», — говорится в сообщении ВВС ФРГ в соцсети Х. По информации ведомства, в небе был замечен российский истребитель Ил-20М.

Ранее в Воздушных силах ФРГ сообщили, что немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. В Минобороны сообщили, что российская авиация выполняет работу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкие истребители были подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20 (COOT-A). Об этом сообщили в Воздушных силах ФРГ. «И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (на севере ФРГ — прим. URA.RU), чтобы идентифицировать российский самолет без плана полета и радиоконтакта», — говорится в сообщении ВВС ФРГ в соцсети Х. По информации ведомства, в небе был замечен российский истребитель Ил-20М. Ранее в Воздушных силах ФРГ сообщили, что немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. В Минобороны сообщили, что российская авиация выполняет работу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...