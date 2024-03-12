12 марта 2024

Немецкие истребители подняли в небо над Балтикой из-за российского Ил-20

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Немецкие истребители Eurofighter из состава миссии НАТО подняты по тревоги Фото:

Немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. Об этом заявили в Воздушных силах ФРГ.

«Сегодня немецкие истребители Eurofighter из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой отправились на очередное задание», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в соцсети X. Военное ведомство утверждает, что якобы Ил-20 летал над Балтикой без плана полета и с выключенным транспондером.

Ранее 12 марта, российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщает телеканал 360. При этом Минобороны РФ заявляли, что свои полеты военная авиация выполняет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. Об этом заявили в Воздушных силах ФРГ. «Сегодня немецкие истребители Eurofighter из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой отправились на очередное задание», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в соцсети X. Военное ведомство утверждает, что якобы Ил-20 летал над Балтикой без плана полета и с выключенным транспондером. Ранее 12 марта, российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщает телеканал 360. При этом Минобороны РФ заявляли, что свои полеты военная авиация выполняет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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