Немецкие истребители подняли в небо над Балтикой из-за российского Ил-20

13 марта 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Немецкие истребители Eurofighter из состава миссии НАТО подняты по тревоги Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. Об этом заявили в Воздушных силах ФРГ. «Сегодня немецкие истребители Eurofighter из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой отправились на очередное задание», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в соцсети X. Военное ведомство утверждает, что якобы Ил-20 летал над Балтикой без плана полета и с выключенным транспондером. Ранее 12 марта, российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщает телеканал 360. При этом Минобороны РФ заявляли, что свои полеты военная авиация выполняет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. Об этом заявили в Воздушных силах ФРГ. «Сегодня немецкие истребители Eurofighter из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой отправились на очередное задание», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в соцсети X. Военное ведомство утверждает, что якобы Ил-20 летал над Балтикой без плана полета и с выключенным транспондером. Ранее 12 марта, российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщает телеканал 360. При этом Минобороны РФ заявляли, что свои полеты военная авиация выполняет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.