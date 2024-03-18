Минздрав РФ выделит Челябинской области средства на лечение гепатита С

18 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Средства направят на обеспечение лекарствами амбулаторных больных Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинская область в 2024—2026 годах будет получать ежегодно около 189 тысяч рублей на покупку противовирусных препаратов для лечения больных с вирусным гепатитом С. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ на портале правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета… [для] реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», — говорится в распоряжении. В Челябинскую область в 2024 году планируется направить 189 190,5 рублей, в 2025 году — 185 301, 9 рублей, в 2026 году — 187 139, 1 рублей. Всего с 2024 по 2026 годы Минфин РФ выделит Минздраву на эти цели по 4,5 млрд рублей ежегодно. Эти средства будут распределены по всем регионам страны. Деньги выделяются в рамках софинансирования расходов для обеспечения противовирусными лекарствами амбулаторных пациентов с гепатитом С, говорится в распоряжении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область в 2024—2026 годах будет получать ежегодно около 189 тысяч рублей на покупку противовирусных препаратов для лечения больных с вирусным гепатитом С. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ на портале правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета… [для] реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», — говорится в распоряжении. В Челябинскую область в 2024 году планируется направить 189 190,5 рублей, в 2025 году — 185 301, 9 рублей, в 2026 году — 187 139, 1 рублей. Всего с 2024 по 2026 годы Минфин РФ выделит Минздраву на эти цели по 4,5 млрд рублей ежегодно. Эти средства будут распределены по всем регионам страны. Деньги выделяются в рамках софинансирования расходов для обеспечения противовирусными лекарствами амбулаторных пациентов с гепатитом С, говорится в распоряжении.