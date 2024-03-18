18 марта 2024

Пермячка отсудила у управляющей компании около 300 тысяч рублей из-за потопа

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, потоп в доме, потоп в квартире, залитая квартира
Потоп произошел из-за трубы на чердаке дома Фото:

В Перми из-за прорыва трубы затопило квартиру. Ее владелица попросила управляющую компанию «Максимум Комфорта», которая обслуживает дом, устранить последствия аварии, но УК отказалась это делать. Тогда пермячка обратилась в суд и потребовала возместить ей 273 тысячи рублей. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда города Перми.

«Пермячка обратилась в суд с иском к ООО «УК «Максимум Комфорта». 16 сентября 2019 года произошел порыв стояка горячего водоснабжения. Произошло затопление квартиры истца, причинен материальный ущерб. Ответчик не пожелал устранять последствия затопления. Женщина потребовала взыскать материальный ущерб в размере 172,4 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей и штраф — 91,2 млн рублей», — сказано в документах суда.

В ходе проверки выяснилось, что трубу прорвало на чердаке дома, а на потолке квартиры потерпевшей образовались сухие желтые пятна. Суд встал на сторону пермячки и обязал управляющую компанию выплатить ей 273 тысячи рублей.

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В Перми из-за прорыва трубы затопило квартиру. Ее владелица попросила управляющую компанию «Максимум Комфорта», которая обслуживает дом, устранить последствия аварии, но УК отказалась это делать. Тогда пермячка обратилась в суд и потребовала возместить ей 273 тысячи рублей. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда города Перми. «Пермячка обратилась в суд с иском к ООО «УК «Максимум Комфорта». 16 сентября 2019 года произошел порыв стояка горячего водоснабжения. Произошло затопление квартиры истца, причинен материальный ущерб. Ответчик не пожелал устранять последствия затопления. Женщина потребовала взыскать материальный ущерб в размере 172,4 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей и штраф — 91,2 млн рублей», — сказано в документах суда. В ходе проверки выяснилось, что трубу прорвало на чердаке дома, а на потолке квартиры потерпевшей образовались сухие желтые пятна. Суд встал на сторону пермячки и обязал управляющую компанию выплатить ей 273 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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